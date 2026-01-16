Sudac istrage prihvatio je prijedlog DORH-a i odredio istražni zatvor protiv okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odbacio je dio zahtjeva koji je predviđao opasnost od ponavljanja djela
Zatvorili profesora u Dalmaciji, spolno je uznemirivao učenicu: Tužitelj će se žaliti na tu odluku
Općinsko državno odvjetništvo ispitalo je profesora (59) jedne škole na jugu Hrvatske zbog sumnje da je spolno uznemiravao učenicu. Kako su naveli, radilo se o 'verbalnom zlostavljanju'.
Nakon ispitivanja okrivljenika podnijeli su sucu istrage Županijskog suda prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.
- Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor protiv okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke u trajanju od mjesec dana. Nije prihvaćen prijedlog državnog odvjetnika za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Na odbijajući dio rješenja suca istrage državno odvjetništvo podnijet će žalbu - naveli su iz tužiteljstva.
