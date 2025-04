Bivši čelnik Dinama tužio Nika Titanika zbog karikatura: 'Bio sam izvrgnut medijskom linču'

Ne smatram se krivim, ponovio je Nikola Plečko alias Nik Titanik na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Karikaturista je zbog njegovih karikatura i popratnog teksta objavljenih u 24sata zbog uvrede tužio nekadašnji šef Odjela općeg kriminaliteta PU zagrebačke i bivši član uprave Dinama Krešimir Antolić. Sporne su tri karikature, izrazi "pandur" i "druker".

Zbog proteka vremena, suđenje je počelo iznova pred novim sucem, a prija ulaska u glavnu raspravu još je jednom propalo mirenje stranaka. Privatni tužitelj Antolić poručio je da pristaje na mirenje ako se karikaturist ispriča, a optuženi Plečko poručio je da ne može pristati na ispriku jer bi to, zbog prirode njegova posla, dovelo u pitanje svrhu onoga čime se bavi i općenito satire.

Privatnu tužbu Antolić je podnio još krajem svibnja 2020. godine. Uz propala mirenja u postupku je dosad ispitan samo Antolić i to u prosincu 2023. godine. Taj je iskaz, uz suglasnost stranaka, u četvrtak pročitan na sudu. On je tada uvodno rekao da nema nikakvih problema sa slobodom izražavanja pa tako ni karikaturama.

- Zbog toga predmet ove tužbe nisu karikature koje su objavljene prije pa ni poslije ovih spornih. Krajem ožujka 2020. bio sam član Uprave kluba. Bilo je to vrijeme korone te je klub donio odluku o smanjenju dohodaka za sve zaposlenike kluba, kako za Upravu, kojoj su najviše smanjena primanja, tako i za trenera i igrače. Zbog toga smo, ne samo ja, nego i ostali članovi Uprave, bili izvrgnuti medijskom linču. Nazivalo me se raznim pogrdnim imenima, a u 24sata objavljene su karikature u kojima me se prikazuje kao "drukera", naziva "pandurom" i crta kao produžetak Mamićeva debelog crijeva - kazao je Antolić.

Napomenuo je i da igrači, kao ni tadašnji trener Nenad Bjelica, prvotno nisu pristali na smanjenje zbog čega su, smatra, i bili pod medijskim pritiskom.

- Osim što su me karikature i tekst uznemirili, povećali su histeriju dijela navijača na društvenim mrežama prema meni jer se utakmice nisu igrale - dodao je Antolić.

Bilo je to za njega vrlo teško razdoblje, izvanredna situacija, a osobito ga je pogodilo što su karikature uznemirile i njegovog pokojnog oca, dugogodišnjeg invalida i velikog "Dinamovca", kao i njegovu djecu.

Uz narušeno dostojanstvo, Antolić je trpio, navodi, i psihofizičke posljedice jer su mu karikature prouzročile tjeskobu i nesanicu, a nije sklon tabletama.

Na pitanja braniteljice Nika Titanika Vanje Jurić tad je rekao da je u Dinamo došao na poziciju Direktora sigurnosti u vrijeme kad je Zdravko Mamić bio predsjednik Uprave.

- Prije toga sam radio u MUP-u, u Odjelu za droge, Pnuskoku te sam vodio Odjel općeg kriminaliteta u Zagrebu. Točno je da su policajci kojima sam rukovodio postupali prema Zdravku Mamiću nakon što je 2011. uhićen nakon utakmice Dinama i Malmoa. Uhitili su ga službenici 4. PP (policijske postaje - op.a.), no kako je bio veliki medijski interes za taj predmet zapovjednik postaje tražio je da mi preuzmemo slučaj. Tada sam i upoznao Zdravka Mamića - ispričao je Antolić.

Između nepravomoćne i pravomoćne presude, potvrdio je Antolić, Zdravko Mamić imao je radno mjesto savjetnika kluba za što je primao i plaću.

Dotakao se i termina "crne liste" te pojasnio da je to "krivi i kolokvijalni naziv za najrizičnije navijače kojima temeljem Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima klubovi ne smiju prodavati ulaznice".

- Ja sam bio taj koji je na temelju zakona komunicirao s Ravnateljstvom policije od kojih sam dobivao podatke na temelju kojih se formirala lista u Odjelu tiketinga. U jednom manjem dijelu navijače je na tu listu dodavao i Dinamo, primjerice ako bi putem videonadzora utvrdili da je netko palio baklje, a policija ga nije procesuirala. Ne znam jesu li takve liste postojela prije mog dolaska u klub, no mislim da do mog dolaska uopće nije postojao Odjel sigurnosti, zato sam i došao u Dinamo - kazao je Antolić.

Sud je potom odbio dokazne prijedloge Antolićeve odvjetnice Željke Pokupec da se kao svjedoci ispitaju bivša šefica Uprave Dinama Vlatka Peras, Iva Cigrovskij i brat tužitelja Tomislav Antolić.

Odbio je i dvojicu svjedoka, koje je predložila braniteljica karikaturista Vanja Jurić. Ona je u spis predala i medijske izvještaje na temelju kojih su nastale karikature kao i odluku Ustavnog suda iz ožujka 2024., koja se odnosi na satiru.

O tim će dokaznim prijedlozima sud odlučiti naknadno, nakon što ih prouči, a na sljedećem ročištu u lipnju Nik Titanik dobit će priliku iznijeti svoju obranu.

Neslužbeno doznajemo kako se ta odluka Ustavnog suda odnosi na slučaj Velimira Bujanca protiv portala News bar zbog satiričnog teksta o njemu. U toj odluci Ustavni sud tumači što je satira i koje su "granice dopuštenog pretjerivanja".

- Prema ocjeni Ustavnog suda, ne ulazeći u svaku pojedinačnu izjavu o tužitelju u spornom članku, nema sumnje da su te izjave uporabljene u specifičnom kontekstu, ali su ostale u granicama dopuštenog pretjerivanja (limits of admissible exaggeration). Nadležni sudovi su propustili ocijeniti podnositeljeve izjave o tužitelju u kontekstu članka kao cjeline pri tome ispustivši iz vida da je satira specifičan oblik umjetničkog izražavanja i društvenog komentara koja svojim inherentnim značajkama preuveličavanja i iskrivljavanja stvarnosti prirodno nastoji provocirati i uznemiriti. Sukladno tome, svako miješanje s pravom na slobodno izražavanje u tom kontekstu mora biti ocijenjeno s posebnom brigom - navodi se u toj odluci suda.

Utvrdili su da je ranijim presudama News Baru povrijeđeno jamstvo slobode mišljenja i iznošenja misli, poništili ih te vratili predmet prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje.

Cijelu odluku Ustavnog suda pročitajte OVDJE.

Podsjetimo, Bujanec je 2015. tužio satirični portal News Bar zbog teksta "Hitna pomoć oživljavala Bujanca nakon vijesti o zapljeni kokaina vrijednog 44 milijuna eura”, a tvrdio je da su objavljeni neistiniti i uvredljivi navodi te je tvrdio da je cijeli tekst netočan.

Iako se znalo da je News Bar satirični portal, Općinski, a potom i Županijski sud u Zagrebu odlučili su da je Bujancu nanijeta šteta te mu dosudili 12.000 eura odštete.