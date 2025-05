Bivši član uprave na suđenju Mamićima: 'Ćorićev otac u klubu je tada bio češće nego ja...'

Saslušanjem svjedoka Mateja Škegre na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje braći Zdravku i Zoranu Mamiću te Damiru Vrbanoviću zbog izvlačenja novca iz Dinama. Škegro je rekao da je u Dinamo došao krajem 2011. godine kada je radio u sektoru financija, a kasnije je postao član Uprave. U klubu je bio do 2018. godine kada je svojevoljno otišao i otvorio agenciju za posredovanje s igračima i tim poslom se bavi i danas.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 14:37 Matej Škegro svjedočio je u nastavku suđenja Mamićima | Video: 24sata/Borna Jakšić/Pixsell

- U Dinamu sam u financijskom odsjeku radio s kolegicom Ankicom Mezak. Nismo imali nadređenu osobu. Dinamo je za vrijeme mog rada u klubu imao 80-90 posto prihoda iz inozemstva, od UEFE i prodaje igrača. Ja sam vodio isplate prema svim zaposlenicima kluba, igračima i komintentima. Dinamo je u prosjeku godišnje imao 25 izlaznih i 25 ulaznih transfera. Kada sam postao član Uprave u nekim sam tranferima sudjelovao, u nekima ne. Moje sudjelovanje je bilo utoliko da prikažem financijsku dobit za klub. Doduše, neki su igrači, kao Luka Modrić i Kalaica, otišli za besplatno. Primjerice, sjećam se transfera Josipa Brekala koji je tada još imao ugovor s Dinamom. U to je vrijeme on bio zanimljiv igrač na tržištu. U Dinamo je došao Oliver Kronenberg s kojime smo imali sastanak. Tu je bio i Zdravko Mamić. Kronenberg je donio ponudu od Wolfsburga na iznos od 7 milijuna eura i to se meni činila jako dobra ponuda, obzirom da je Brekalo imao ugovor još samo godinu dana. Svi su pristali na takav transfer i Dinamo je isplatio naknadu Kronenbergu, obzirom da je tada bila praksa isplatiti naknadu posredniku koji je donio ponudu - ispričao je Škegro.

Osijek: Matej Škegro svjedočio je u nastavku suđenja Mamićima | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Rekao je da zna da je Dinamo plaćao račune nekim stranim tvrtkama, odnosno nekim posrednicima u transferu koji su ostvarili pravo na naknade i tražili isplatu novca na račune tvrtki. Tako sada posluje i on. U klub je dolazio i Mario Mamić koji se također bavio poslom posredništva i surađivao sa sportskim sektorom.

Škegro je tijekom istrage poslovanja Dinama više puta davao iskaz i u optužnici stoji da je, konkretno, u prijenosu ekonomskih prava nogometaša Daniela Olma Carvajala, Škegro bio jedna od osoba koja je predstavljala Dinamo, kao financijski direktor. Iz ugovora koji je pronađen kod okrivljenog Sandra Stipančića, sastavljenog na engleskom jeziku u srpnju 2014. godine, stoji kako Dinamo i društvo DigiSport Limited dijeli ekonomska prava ovoga igrača 50:50 posto. Međutim, Matej Škegro je u istrazi rekao da on nije imao nikakva saznanja o tom ugovoru te da se u Dinamu nikada nije razmatrala mogućnost da se društvu DigiSport Limited, koje inače pripada Mariju Mamiću, proda dio prava Daniela Olma. USKOK stoga smatra da se u Dinamu nikada u biti nije ni odlučivalo o stvarnoj poslovnoj suradnji između kluba i društava u vlasništvu Maria Mamića, nego su braća Mamić i Mario Mamić klub smatrali "samoposlugom u kojoj su oni bez ikakve stvarne potrebe za GNK Dinamo i bez ikakve, barem formalne konzultacije s drugim ĉlanovima Uprave tog Kluba, preko navodnih posredovanja u transferima pojedinih igraĉa, ili pak preko dodjeljivanja prava na podjelu transfernih obeštećenja pojedinim igraĉima, za sebe odnosno „obitelj Mamić" iz GNK Dinamo izvlaĉili milijunske novĉane iznose" stoji u optužnici između ostalog.

Osijek: Matej Škegro svjedočio je u nastavku suđenja Mamićima | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

USKOK je svjedoku Škegri pokazao dopis s njegovim potpisom iz kojega je vidljivo koji su sve igrači imali pravo na podjelu transfernog obeštećenja.

- To je moj potpis i to su igrači za koje znam, iz računovodstva, da su imali takve ugovore. Dok sam ja bio u klubu igrači su imali dogovorenu podjelu transfernog obeštećenja. Igrači su to mogli zadržati ili prodati. Pojedini su to i prenijeli na druge osobe. Tu su podjelu imali igrači koje je klub želio zadržati, a nije im mogao dati veću plaću. Primjerice, Miljenko Ćorić, tada nogometaša Ante, je tada bio češće u klubu nego ja jer je silno želio pregovarati o statusu sina. Imao je zahtjeve koje klub nije mogao ispuniti, a u tom trenutku Ćorić je bio veliki talent na kojemu se u budućnosti moglo zaraditi. I onda sportski sektor odlučuje o tome što će učiniti, a jedini način da ga se zadrži i da oni budu financijski zadovoljni je da mu se omogući podjela budućeg transfera. Ćorić je dobio podjelu transfera, a njegov je otac ta sinovljeva prava prodao - ispričao je Škegro.

Osijek: Matej Škegro svjedočio je u nastavku suđenja Mamićima | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Upitan jesu li mu poznata imena konkretnih stranih trgovačkih društava Barns&Bell, DigiSport, ProFoot LTD i Rasport Management, koja su uglavnom u vlasništvu Maria Mamića i Sandra Stipančića, svjedok je rekao da su to bila društva koja su imala prava na podjelu transfernog obeštećenja, ali nije znao koji od igrača su im to prodali niti tko su vlasnici tih društava.

- Ne mogu se sjetiti jesam li potpisivao ugovore sa nekim od ovih trgovačkih društava - rekao je, no njegov potpis pokazan mu je i na ugovoru sklopljenom između Dinama i DigiSporta kojime se definiraju prava za igrača Ante Ćorića.

- Potpis je moj, ali nisam vidio nikoga iz DigiSporta. Ne sjećam se tko mi je 2015. godine donio taj dokument, jer sam dnevno potpisivao dvadesetak takvih dokumenata, ali to ne znači da nije autentičan - rekao je.

Rekao je i kako zna da po pravilima HNS-a nije bilo dopušteno da u transferima sudjeluju agenti ako im je, s druge strane, član obitelj ujedno i član Uprave kluba. Za to su bile zapriječene novčane kazne.