KONFERENCIJA ZA NOVINARE

Bivši DP-ovac: Normaliziraju se pokušaji zabrane koncerata poput Thompsonovih

Piše HINA,
3
Zagreb: Josip Jurčević o temi „Kuda idu zabranitelji i kršitelji Ustava u Republici Hrvatskoj?“ | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nezavisni zastupnik Josip Jurčević upozorio je u četvrtak da se u Hrvatskoj već mjesecima odvija opasan proces političkog i ideološkog filtriranja temeljnih prava

Navoe je da su pokušaji zabrana koncerata Marka Perkovića Thompsona samo jedan u nizu primjera, što je po njegovim riječima put podjela i jačanja represije. "U Hrvatskoj se sustavno stvaraju obrasci zabrana koji potkopavaju ustavni poredak, i najproblematičnije je što ih danas provode upravo institucije koje bi Ustav trebale štititi", rekao je u četvrtak na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru nezavisni saborski zastupnik u Klubu Mosta Josip Jurčević

Ustvrdio je i da se u Hrvatskoj ubrzano normalizira kršenje Ustava i selektivno oduzimanje temeljnih prava. Iako Ustav jasno definira Hrvatsku kao pluralnu, demokratsku državu jednakih građana, praksa, tvrdi, sve više odstupa od te ustavne norme.

"Vidimo pojave u kojima se prava oduzimaju ili ograničavaju ovisno o političkom, svjetonazorskom ili ideološkom filtru. To nije put demokracije, nego put stvaranja podjela i jačanja represivnih obrazaca", istaknuo je.

Jurčević je podsjetio da su pokušaji zabrana koncerata Marka Perkovića Thompsona samo jedan u nizu primjera.

Slično se dogodilo i s međunarodnim kulturnim programima, uključujući slučaj bugarskog crkvenog ansambla, renomiranog zbora koji je nastupao u najuglednijim europskim katedralama te tri puta pjevao pred svetim Ivanom Pavlom II. No, dodaje, njihov je nastup u Hrvatskoj, iako uredno ugovoren, bez obrazloženja uklonjen s Božićnog koncerta.

TURNEJA SE ŠIRI Marko Perković Thomspon je najavio koncert u Poreču
"To pokazuje da zabrane nisu incident, nego obrazac. Kada kulturne institucije bez kriterija uklanjaju vrhunske umjetnike, osobito one s kršćanskom i tradicijskom baštinom, tada govorimo o ozbiljnom demokratskom problemu”, upozorio je Jurčević.

Prokomentirao je i peticije i javne kampanje protiv osoba koje mirno mole na ulicama, ocijenivši da takvi pritisci predstavljaju ozbiljno zadiranje u slobodu vjeroispovijesti i mirnog okupljanja te da takvom obliku vjerske diskriminacije nema mjesta u demokratskoj državi.

Dodao je kako iste aktivističke strukture koje napadaju molitelje otvoreno promiču kampanje s jasnom ideološkom pozadinom.

Kada se u javnom prostoru pojavljuju simboli i poruke karakteristične za totalitarne pokrete, od komunističkih do ekstremnih lijevih, i kada znamo da se takve inicijative financiraju javnim novcem, situacija postaje iznimno ozbiljna, ustvrdio je.

Po njemu, postoji jasan institucionalni trag - dio aktivističkih udruga financiraju lokalne vlasti, značajan dio sredstava dolazi iz državnih fondova, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Ministarstvo kulture i medija redovito podupiru iste organizacije.

