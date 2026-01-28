Obavijesti

News

Komentari 0
ČASTIO I ŠEKSA

Bivši gradonačelnik Otoka Šarić nagodio se s Uskokom: Neće u zatvor, mora vratiti 27.000 eura

Piše Danijela Mikola, Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 1 min
Bivši gradonačelnik Otoka Šarić nagodio se s Uskokom: Neće u zatvor, mora vratiti 27.000 eura
Foto: PIXSELL/24sata

Josip Šarić priznao je krivnju za peglanje kartice za račun grada Otoka. Kako doznajemo, osuđen je na jedanaest mjeseci zatvora, no kazna mu je zamijenjena radom za opće dobro

Admiral

Josip Šarić, bivši gradonačelnik Otoka, optužen za peglanje kartica na račun grada, u srijedu je došao na optužno vijeće na Županijskom sudu u Osijeku. Kako doznajemo, priznao je krivnju i nagodio se s tužiteljstvom. Nije htio dati izjavu, samo je dobacio da je to odradio zbog zaštite obitelji.

Doznajemo, da je osuđen na 11 mjeseci zatvora, što je preinačeno u rad za opće dobro. Određena mu je i sporedna novčana kazna u iznosu od 10.000 eura te mora gradu Otoku nadoknaditi nanesenu štetu u iznosu od oko 27.000 eura.

USKOKOVA OPTUŽNICA Optužili Josipa Šarića: Spiskao 27.000 € na obitelj i prijatelje. 'Nisam znao da se to ne smije'
Optužili Josipa Šarića: Spiskao 27.000 € na obitelj i prijatelje. 'Nisam znao da se to ne smije'

Podsjetimo, Uskok je u listopadu prošle godine izvijestio o podizanju optužnice zbog zlouporabe položaja i ovlasti protiv bivšeg gradonačelnika Otoka. Teretili su ga da je od 1. siječnja 2015. do 6. prosinca 2023., u Gradu Otoku i drugim mjestima u Hrvatskoj, kao gradonačelnik, u više navrata ovlaštenja za korištenje službenih kartica, sredstava reprezentacije i gradskog računa koristio u privatne svrhe - za plaćanje putovanja, smještaja i drugih troškova.

Osim toga, podmirenje privatnih troškova omogućio je i članovima svoje obitelji te drugim osobama. USKOK navodi da je Šarić u raznim hotelskim i ugostiteljskim objektima te trgovinama plaćao troškove koji nisu vezani uz djelatnost i službene svrhe Otoka, a podređenim je službenicima nalagao plaćanje računa za učinjene troškove nastale isključivo u svrhu privatnih potreba i odnosa.

USKOK tvrdi da je Šarić sebi i drugima pribavio nepripadnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od najmanje 26.637,13 eura, za koji je iznos oštetio Otok.

DRUGA PRAVILA Šarić i Škorić znali da Uskok dolazi po njih. Lex AP tad nije pokrenut kao u slučaju Beroša
Šarić i Škorić znali da Uskok dolazi po njih. Lex AP tad nije pokrenut kao u slučaju Beroša

Šarić je u rujnu 2024. podnio ostavku na mjesto gradonačelnika Otoka nakon što je uhićen zbog sumnje da je gradski novac koristio kao svoj. Šarić je na čelu Otoka bio 31 godinu.

Gradska kartica se peglala na smještaj, gorivo, ručak, večeru, kulene, krvavice, buncek.... Nije završio u istražnom zatvoru, a kako smo pisali, istražiteljima je rekao da popis troškova koje imaju jesu točni, ali da nije znao da se to ne smije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Alarmantna poruka njemačkog generala. Očekujte napad u roku dvije do tri godine
RUSI DOLAZE

Alarmantna poruka njemačkog generala. Očekujte napad u roku dvije do tri godine

Dok sam u Afganistanu imao, nažalost, visok, ali upravljiv broj ranjenih, sada moram planirati mogućnost tisuću ozlijeđenih dnevno. Što detaljnije pogledaš, to postaje složenije i teže za zamisliti, rekao je Gerald Funke
Sirotinjo, i Bogu si teška! Kako je Ćorić uz 7400 € plaće morao posuditi od brata da kupi stan
FINANCIJE MINISTRA FINANCIJA

Sirotinjo, i Bogu si teška! Kako je Ćorić uz 7400 € plaće morao posuditi od brata da kupi stan

Budući ministar financija Tomislav Ćorić se vraća u Vladu gdje će zarađivati 2.600 eura manje nego sada. Nakon razvoda je ostavio jedinu nekretninu bivšoj supruzi, a za kupnju i obnovu stana nije uspio uštedjeti
Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše na sudu u zavojima. Objavili im fotke i identitet
FOTO

Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše na sudu u zavojima. Objavili im fotke i identitet

Huligani splitskog Hajduka ušli su u BiH u subotu tvrdeći da idu na humanitarni turnir. Pripremili su 'sačekušu' navijačima Crvene zvezde koji su se vraćali s utakmice Europske lige u Malmöu. Žestoko su ih pretukli. Četvorica su teško ozlijeđena. BiH portali objavili su fotografije 14 uhićenih navijača Hajduka i njihove identitete. Njih 11 ima hrvatsko državljanstvo, a trojica imaju BiH putovnicu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026