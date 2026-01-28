Bivši gradonačelnik Otoka Šarić nagodio se s Uskokom: Neće u zatvor, mora vratiti 27.000 eura

Josip Šarić, bivši gradonačelnik Otoka, optužen za peglanje kartica na račun grada, u srijedu je došao na optužno vijeće na Županijskom sudu u Osijeku. Kako doznajemo, priznao je krivnju i nagodio se s tužiteljstvom. Nije htio dati izjavu, samo je dobacio da je to odradio zbog zaštite obitelji.

Doznajemo, da je osuđen na 11 mjeseci zatvora, što je preinačeno u rad za opće dobro. Određena mu je i sporedna novčana kazna u iznosu od 10.000 eura te mora gradu Otoku nadoknaditi nanesenu štetu u iznosu od oko 27.000 eura.

Podsjetimo, Uskok je u listopadu prošle godine izvijestio o podizanju optužnice zbog zlouporabe položaja i ovlasti protiv bivšeg gradonačelnika Otoka. Teretili su ga da je od 1. siječnja 2015. do 6. prosinca 2023., u Gradu Otoku i drugim mjestima u Hrvatskoj, kao gradonačelnik, u više navrata ovlaštenja za korištenje službenih kartica, sredstava reprezentacije i gradskog računa koristio u privatne svrhe - za plaćanje putovanja, smještaja i drugih troškova.

Osim toga, podmirenje privatnih troškova omogućio je i članovima svoje obitelji te drugim osobama. USKOK navodi da je Šarić u raznim hotelskim i ugostiteljskim objektima te trgovinama plaćao troškove koji nisu vezani uz djelatnost i službene svrhe Otoka, a podređenim je službenicima nalagao plaćanje računa za učinjene troškove nastale isključivo u svrhu privatnih potreba i odnosa.

USKOK tvrdi da je Šarić sebi i drugima pribavio nepripadnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od najmanje 26.637,13 eura, za koji je iznos oštetio Otok.

Šarić je u rujnu 2024. podnio ostavku na mjesto gradonačelnika Otoka nakon što je uhićen zbog sumnje da je gradski novac koristio kao svoj. Šarić je na čelu Otoka bio 31 godinu.

Gradska kartica se peglala na smještaj, gorivo, ručak, večeru, kulene, krvavice, buncek.... Nije završio u istražnom zatvoru, a kako smo pisali, istražiteljima je rekao da popis troškova koje imaju jesu točni, ali da nije znao da se to ne smije.