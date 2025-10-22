Optužili Josipa Šarića: Spiskao 27.000 € na obitelj i prijatelje. 'Nisam znao da se to ne smije'

Josip Šarić, bivši HDZ-ov gradonačelnik Grada Otoka, suočen je s optužnicom zbog zloporabe položaja i ovlasti i to zbog trošenja javnog novca na sebe, obitelj i prijatelje!

Uskok je priopćio da je optužnica podignuta i da vjeruju da je spiskao oko 26.700 eura u periodu od osam godina. Gradska kartica se peglala na smještaj, gorivo, ručak, večeru, kulene, krvavice, buncek, sve što je Šarić mislio da ne treba platiti iz svoje plaće od 2.200 eura, nego da to trebaju platiti građani njegovog Grada. Nije završio u istražnom zatvoru, a kako smo već pisali, istražiteljima je rekao da popis troškova koje imaju jesu točni, ali da nije znao da se to ne smije.

Tako je počastio i Vladimira Šeksa za ručak. Odnosno, počastili su ih stanovnici Otoka. Ručali su krvavice i buncek, a uz to su popili po jednu mineralnu i negaziranu vodu te tri boce vina. To su građani platili 129 eura i 60 centi, a kako je dan kasnije sve završilo u medijima, brzo je taj iznos vratio Gradu. Isto tako, Drago Hedl je otkrio kako je gradonačelnik Otoka 19. srpnja organizirao svečano obilježavanje oluje - ali ne one "Oluje", već nevremena koje je godinu prije pogodilo Otok - s tamburašima i 200 uzvanika. Svečana godišnjica nevremena (!?) završila je u stilu - fizičkim obračunom zaposlenika lokalne komunalne tvrtke.

Što su utvrdili revizori?

Navodno je sve počelo zbog Državnih revizora koji su DORH-u prijavili nepravilnosti u financijama grada Otoka, na čijem je čelu Šarić bio 33 godine. Izvješće dostavljaju Hrvatskom saboru, pa je ono i javno. Revizori tako pišu da je 2020. godine oko 80.000 kuna potrošeno na noćenje u hotelima, piće, hranu, kravate i rupce, kutije, parfeme, ukrasne vrećice. Dio tih računa je plaćen tako da su se nosili računi u računovodstvo, a dio gradskom karticom. Na karticu su plaćeni troškovi smještaja na službenom putu, piće iz minibara u hotelu, parking u garaži, cestarina i gorivo. U većini slučajeva, nema izdanih putnih naloga kako bi se uopće opravdalo trošenje i putovanja. Uz to, na hranu, piće i nabavu robe je potrošeno oko 89.000 kuna, na izaslanstva oko 80.000 kuna. Uz te račune nema informacija za koju prigodu je što kupovano, koja izaslanstva su slana, gdje i zašto.

Grad nije redovito ni naplaćivao potraživanja, nisu redovito slali opomene za dugovanja ni ovršavali dužnike. U 2020. Grad je imao potraživanja od oko 10 i pol milijuna kuna. Rok naplate je prošao za oko 85 posto tih potraživanja, odnosno za oko 8 milijuna i 900 tisuća kuna. Tako nisu naplatili oko milijun i 700 tisuća kuna komunalija, oko 780 tisuća kuna za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, oko pola milijuna kuna za šumski doprinos, oko 100 tisuća kuna za zakup poslovnog prostora, 88 tisuća kuna za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine i 87 tisuća kuna za komunalni doprinos.

Revizori jasno pišu da postoje procedure i rokovi za naplatu prihoda kao i zadužene sobe, ali ih Grad ne primjenjuje. Dapače, zadnju ovrhu su tražili 2015. godine i to za oko 160 tisuća kuna. 2020. godine su probali naplatiti tek 230 tisuća kuna, poslali su 491 opomenu za naplatu komunalnih naknada. To se može objasniti i pandemijom jer je na snazi bila odluka da se šest mjeseci neće slati ovrhe, osim ako postoji opasnost o zastare. Međutim, takve odluke nisu postojale ni prije, ni poslije, a potraživanja svejedno nisu naplaćena. Grad Otok nije DORH-u slao ni podatke o dužnicima za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta. Tako su neki zakupci državnu zemlju na području Otoka koristili besplatno godinama. Neki su zaključili ugovore o zakupu na pet godina, pa su po dvije godine kasnili s plaćanjem, a neki, koji su potpisali otplatu od 15 godina, kasne s plaćanjem više od pet godina. Grad nije naplatio ni naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u iznosu od 88 tisuća kuna, iako su ispostavili 63 rješenja od 2014. do 2017. godine. Zbog toga se te zgrade nisu mogle ni legalizirati.

Znao je da će ga uhititi?

Šarić je svega tjedan dana prije uhićenja dao ostavku kao saborski zastupnik, a večer prije uhićenja, Domovinski pokret je objavio da Šarića istražuje Uskok. Tad je i oporba tražila objašnjenje kako svi znaju za istragu iako su izvidi tajni. Još važnije, kako ta informacija dođe do onih koje se istražuje, što bi moglo ugroziti istragu, dati osumnjičenom vremena da uništi dokaze, utječe na možebitne svjedoke ili pobjegne.

Tražili su i izvanredne izbore za gradonačelnika u Otoku, na kojima je pobijedio Slavko Grgić iz te stranke. Šariću je članstvo u HDZ-u suspendirano do pravomoćne presude.