'POLJULJANI ODNOSI'

Bivši hrvatski obavještajac: 'Vučićeva izjava je jako opasna, može dovesti do zaoštravanja'

Piše Morana Ćosić,
Bivši hrvatski obavještajac: 'Vučićeva izjava je jako opasna, može dovesti do zaoštravanja'
'Takve optužbe impliciraju da jedna država na teritoriju druge ne provodi uobičajene obavještajne aktivnosti, kao što to rade sve zemlje, već da primjenjuje silu. To je oblik državnog terorizma', kaže Ante Letica

Bivši obavještajac Ante Letica i umirovljeni brigadir Hrvatske vojske Denis Deković analizirali su vojne i diplomatske posljedice izjava srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na HRT-u. U tim izjavama Vučić optužuje hrvatsku obavještajnu zajednicu za subverzivne aktivnosti te ističe nabavu kineskih kvazibalističkih projektila, što je izazvalo reakcije domaćih stručnjaka.

Plenković: Vučić? Teze su mu smiješne i izmišljene. Imam i poruku za ljude u Srbiji...
Plenković: Vučić? Teze su mu smiješne i izmišljene. Imam i poruku za ljude u Srbiji...

Umirovljeni brigadir Denis Deković ocijenio je kako se promijenila vojna ravnoteža nakon najave o nabavi kineskih projektila.

- Mi trenutno nemamo izravan odgovor na to oružje, niti ga možemo imati u dogledno vrijeme. Sustavi koji bi mogli parirati takvoj prijetnji, poput američkog THAAD-a ili najnovijih inačica Patriota, jednostavno su izvan našeg cjenovnog dosega. Uz to, nemamo ni tehničku bazu kojom bismo mogli ovladati takvom tehnologijom - pojasnio je Deković za HRT.

- Ipak, naš odgovor postoji u vidu potencijalne odmazde. Nabavili smo raketne sustave HIMARS, a naši zrakoplovi Rafale imaju sposobnost nošenja krstarećih projektila kao što su Scalp ili Taurus. To su sredstva kojima možemo uzvratiti - dodao je. 

Bivši obavještajac Ante Letica upozorio je na opasnost Vučićevih optužbi na račun hrvatske Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA).

- Osvrnuo bih se na jednu mnogo opasniju tezu koja se neprestano ponavlja. To je tvrdnja da Hrvatska preko svoje obavještajne agencije i suradnika cijelo vrijeme subverzivno djeluje u Srbiji s ciljem rušenja vlasti, a odnedavno i da je SOA pokušala organizirati atentat na Vučića - istaknuo je Letica.

- To je izuzetno opasna teza koja može dovesti do ozbiljnog zaoštravanja odnosa, pa i do prekida diplomatskih veza. Takve optužbe impliciraju da jedna država na teritoriju druge ne provodi uobičajene obavještajne aktivnosti, kao što to rade sve zemlje, već da primjenjuje silu. To je oblik državnog terorizma, a na njega se odgovara spuštanjem diplomatskih odnosa na najnižu razinu, a u krajnjem slučaju i oružanim sukobom - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

General s devet života: Je li Esmail Qaani zapravo najvažniji izraelski špijun u Iranu?
JAČI OD SMRTI

General s devet života: Je li Esmail Qaani zapravo najvažniji izraelski špijun u Iranu?

NOVI EXPRESS Esmail Qaani je zapovjednik elitnih Quds snaga (dio Revolucionarne garde). Više puta je izbjegao sigurnu smrt u napadima na iranski vojni i vjerski vrh
Netko večeras slavi! Jedan osvojio 80.000 €, drugi 60.000 € na lutriji, evo gdje ide dobitak
DVA VELIKA DOBITKA

Netko večeras slavi! Jedan osvojio 80.000 €, drugi 60.000 € na lutriji, evo gdje ide dobitak

Uplatio 2,60 € pa osvojio 80.000 € jer nije pogodio nijedan broj, a Joker broj 423315 nekome je iz Ivanić Grada donio dobitak Joker 6 u iznosu od 60.000,00 eura
FOTO Ovo je elitna jedinica koja čuva najopasnije kriminalce RH: 'Ima ih 30 i spremni su na sve'
POSTROJBA OD MILIJUN EURA

FOTO Ovo je elitna jedinica koja čuva najopasnije kriminalce RH: 'Ima ih 30 i spremni su na sve'

Naši službenici svakodnevno treniraju što se tiče sprovođenja, napada na službena vozila, nošenja s visokorizičnim i stresnim situacijama, odbijanja napada, kažu nam njihovi nadređeni

