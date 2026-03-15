Bivši hrvatski obavještajac: 'Vučićeva izjava je jako opasna, može dovesti do zaoštravanja'

Bivši obavještajac Ante Letica i umirovljeni brigadir Hrvatske vojske Denis Deković analizirali su vojne i diplomatske posljedice izjava srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na HRT-u. U tim izjavama Vučić optužuje hrvatsku obavještajnu zajednicu za subverzivne aktivnosti te ističe nabavu kineskih kvazibalističkih projektila, što je izazvalo reakcije domaćih stručnjaka.

Umirovljeni brigadir Denis Deković ocijenio je kako se promijenila vojna ravnoteža nakon najave o nabavi kineskih projektila.

- Mi trenutno nemamo izravan odgovor na to oružje, niti ga možemo imati u dogledno vrijeme. Sustavi koji bi mogli parirati takvoj prijetnji, poput američkog THAAD-a ili najnovijih inačica Patriota, jednostavno su izvan našeg cjenovnog dosega. Uz to, nemamo ni tehničku bazu kojom bismo mogli ovladati takvom tehnologijom - pojasnio je Deković za HRT.

Foto: HRT

- Ipak, naš odgovor postoji u vidu potencijalne odmazde. Nabavili smo raketne sustave HIMARS, a naši zrakoplovi Rafale imaju sposobnost nošenja krstarećih projektila kao što su Scalp ili Taurus. To su sredstva kojima možemo uzvratiti - dodao je.

Bivši obavještajac Ante Letica upozorio je na opasnost Vučićevih optužbi na račun hrvatske Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA).

- Osvrnuo bih se na jednu mnogo opasniju tezu koja se neprestano ponavlja. To je tvrdnja da Hrvatska preko svoje obavještajne agencije i suradnika cijelo vrijeme subverzivno djeluje u Srbiji s ciljem rušenja vlasti, a odnedavno i da je SOA pokušala organizirati atentat na Vučića - istaknuo je Letica.

Foto: HRT

- To je izuzetno opasna teza koja može dovesti do ozbiljnog zaoštravanja odnosa, pa i do prekida diplomatskih veza. Takve optužbe impliciraju da jedna država na teritoriju druge ne provodi uobičajene obavještajne aktivnosti, kao što to rade sve zemlje, već da primjenjuje silu. To je oblik državnog terorizma, a na njega se odgovara spuštanjem diplomatskih odnosa na najnižu razinu, a u krajnjem slučaju i oružanim sukobom - zaključio je.