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94 GODINE ZATVORA

Bivši JNA general Đukić osuđen zbog zločina kod Šibenika. Osudili i šestoricu zapovjednika

Piše Iva Tomas,
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Bivši JNA general Đukić osuđen zbog zločina kod Šibenika. Osudili i šestoricu zapovjednika
Borislav Djukic | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/
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Đukić nije nazočio objavi presude jer je odbio dolazak iz splitskog zatvora. Njegov odvjetnik Željko Ostoja najavio je žalbu, tvrdeći da tijekom postupka nisu bili ispunjeni standardi pravičnog suđenja

Županijski sud u Splitu donio je nepravomoćnu presudu kojom je bivši general JNA Borislav Đukić zajedno s još šestorici nekadašnjih zapovjednika srpskih snaga i dužnosnika kninskog SUP-a proglašen krivim za ratne zločine počinjene nad civilima na širem šibenskom području tijekom Domovinskog rata. Ukupno su osuđeni na 94 godine zatvora.

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Đukić, kojem je izrečena kazna od 16 godina zatvora, jedini je optuženik dostupan hrvatskom pravosuđu, dok se ostaloj šestorici sudilo u odsutnosti. Postupak protiv Dragana Harambašića obustavljen je nakon njegove smrti. Na po 16 godina zatvora osuđeni su i Jovan Grubić, Milan Radić te Petar Andrić, dok su Vladimir Davidović te bivši čelnici kninskog SUP-a Ilija Prijić i Slobodan Vujko dobili po deset godina zatvora. Predsjednik sudskog vijeća Zoran Ivanišević obrazložio je kako su Đukić, Grubić, Radić i Andrić odgovorni za izdavanje zapovijedi i aktivno sudjelovanje u zločinima, dok su ostala trojica osuđena jer nisu spriječila niti procesuirala zločine svojih podređenih.

Prema optužnici, od kolovoza 1991. do kolovoza 1995. zapovijedali su napadima na civilna naselja na području Šibenika, Skradina, Vodica, Drniša, Promine i Ružića. Sud je utvrdio da su znali za ubojstva, mučenja, nezakonita zatočenja, silovanja, pljačke i razaranja koja su počinile njihove postrojbe, ali nisu poduzeli ništa kako bi ih spriječili. U tim je zločinima ubijeno 118 civila, silovano pet žena, dok je još sedam bilo žrtvama pokušaja silovanja. S okupiranog područja protjeran je velik dio hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva. Sud nije prihvatio Đukićevu obranu i zbog njegove tvrdnje da Šibenik nije bio granatiran. Kao otegotne okolnosti istaknute su težina posljedica i izostanak kajanja, dok je kao olakotna okolnost uzeta njegova ranija neosuđivanost.

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Đukić nije nazočio objavi presude jer je odbio dolazak iz splitskog zatvora. Njegov odvjetnik Željko Ostoja najavio je žalbu, tvrdeći da tijekom postupka nisu bili ispunjeni standardi pravičnog suđenja te da odgovornost optuženika nije dovoljno individualizirana. Ova presuda ne odnosi se na odvojeni predmet miniranja brane Peruća, u kojem je Đukić prošle godine također nepravomoćno osuđen na deset godina zatvora.

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