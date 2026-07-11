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Harry nema novca da plati sudske troškove: Posudit će mu dobar prijatelj princeze Diane?

Piše 24sata,
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Harry nema novca da plati sudske troškove: Posudit će mu dobar prijatelj princeze Diane?
Foto: Valentyn Ogirenko
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Associated Newspapers tvrdi da su ukupni troškovi postupka iznosili oko 50 milijuna funti, no konačan iznos odredit će sudac. Kada odluka bude donesena, Harry i ostali tužitelji imat će 14 dana da plate 90 posto iznosa

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U utorak je princ Harry izgubio tužbu protiv izdavača Daily Maila zbog navodnog nezakonitog prikupljanja privatnih informacija te bi mogao biti obvezan platiti do 15 milijuna funti sudskih troškova, za koje izvori tvrde da nema dovoljno novca. Harry (41) i ostali tužitelji imat će samo 14 dana za podmirenje troškova nakon što sudac krajem mjeseca donese konačnu odluku o iznosu, čak i ako zatraže pravo na žalbu.

Izvor upoznat sa slučajem tvrdi da će osobe koje su financirale postupak vjerojatno pomoći Harryju. Među njima su zaklada pokojnog magnata Formule 1 Maxa Mosleyja te organizacija Hacked Off, koja se zalaže za reformu britanskih medija. Isti izvor smatra da bi pomoć mogao ponuditi i Elton John, dugogodišnji prijatelj princeze Diane i Harryjev blizak prijatelj.

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- Elton bi vrlo lako mogao pomoći Harryju. Njih dvojica su iznimno bliski - rekao je izvor za PageSix. Pjevač, koji je nastupio na vjenčanju Harryja i Meghan 2018. godine, prema ljestvici Sunday Times Rich List raspolaže bogatstvom procijenjenim na oko 640 milijuna dolara.

- Harry definitivno nema novca za to - tvrdi dobro upućeni izvor, dodajući kako će Meghan "vjerojatno biti vrlo ljutita zbog tih troškova" jer navodno od početka nije podržavala nastavak sudskog postupka. Glasnogovornik vojvode i vojvotkinje od Sussexa nije želio komentirati te tvrdnje. Harry je još 2021. u intervjuu za CBS rekao da je nakon preseljenja u SAD živio od nasljedstva koje mu je ostavila majka.

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- Imam ono što mi je ostavila moja mama i bez toga ne bismo mogli učiniti ovo - rekao je tada. Bivši sudac za troškove Colin Campbell objasnio je za Page Six da Associated Newspapers može odlučiti od koga će naplatiti troškove.

- Mogu odabrati onoga tko ima najviše novca ili od koga će ga najlakše naplatiti. To mogu biti Elton John, princ Harry ili Elizabeth Hurley. Ne moraju tražiti novac od svakog tužitelja pojedinačno - rekao je Campbell, napominjući da osoba koja plati troškove, kasnije mogu tražiti povrat od ostalih tužitelja. Associated Newspapers tvrdi da su ukupni troškovi postupka iznosili oko 50 milijuna funti, no konačan iznos odredit će sudac. Kada odluka bude donesena, Harry i ostali tužitelji imat će 14 dana za uplatu do 90 posto dosuđenog iznosa.

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