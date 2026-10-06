Bivši katalonski premijer Puigdemont može se vratiti u Španjolsku nakon egzila

Bivši katalonski premijer Carles Puigdemont, koji je prije devet godina pokušao referendumom odcijepiti Kataloniju od Španjolske, smije se vratiti u zemlju iz egzila u Belgiji, odlučio je u utorak vrhovni sud. Sudac Pablo Llarena ukinuo je uhidbeni nalog jer je ustavni sud utvrdio da se i na kazneno djelo pronevjere javnog novca, za što je Puigdemont također bio optužen, treba primijeniti zakon o amnestiji.

Španjolska lijeva vlada predvođena Pedrom Sanchezom još je ranije kroz parlament usvojila zakon o amnestiji za organizatori zabranjenog referenduma u Kataloniji iz 2017. Njime su oslobođene stotine osoba prekršajne i kaznene odgovornosti.

Puigdemont i nekoliko članova njegove bivše vlade bili su međutim i dalje optuženi za pronevjeru, odnosno da su koristili javni novac za organiziranje nezakonitog referenduma i proglašenje Republike Katalonije.

Bivša članica vlade Dolors Bassa uložila je žalbu ustavnom sudu, koji ju je prihvatio, čime je također amnestiran i Puigdemont koji od 2017. živi u Belgiji. Amnestirani su i članovi njegove vlade Toni Comín i Lluís Puig.

„Važna je upravo ta poruka, suživot među Kataloncima. Branimo koheziju Španjolske koja je 2017. bila dovedena u pitanje zbog nesposobnosti onih koji su tada upravljali ovom zemljom“, rekao je socijalist Sanchez u obraćanju medijima, misleći na tadašnju konzervativnu vladu Narodne stranke.

U Španjolskoj se 29. studenog održavaju izvanredni parlamentarni izbori do kojih su dovele stambena i migrantska kriza.