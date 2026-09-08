Bivši kum o Srđanu Mlađanu: 'On ne smije izaći na slobodu'

Mlađan je najopasnija osoba u Hrvatskoj, najveći monstrum... Oni nisu svjesni što će se dogoditi kad on izađe. Tražio je od mene da ubijem ljude koji se nalaze u toj njegovoj bilježnici, govorio je Željko Bijelić u RTL-ovu dokumentarcu "Dosje Jarak: Rođeni ubojica" o bivšem kumu Srđanu Mlađanu. Dok je Mlađan slušao njegove riječi u sudnici varaždinskog suda, cinično se smijuljio i odmahivao glavom.

Trostrukog ubojicu Mlađana, u javnosti poznatog i pod nadimkom "Sisački monstrum", tereti se da je od Bijelića, s kojim je izdržavao kaznu u Lepoglavi, tražio da nakon izlaska na slobodu pronađe, otme i ubije ljude za koje je smatrao da su ga "oštetili". Trebalo je sve biti "odrađeno" do 2027., kad bi Mlađan trebao na slobodu nakon 29 godina provedenih iza rešetaka. Među onima koje je trebao oteti bila je i bivša Srđanova supruga, Zagrepčanka Elija, koju je oženio u listopadu 2019. u Kaznionici u Lepoglavi. Mlađan je "s gnušanjem" odbacio optužbe i tvrdi da Bijelić laže.

Bijelić je o svemu prvo progovorio upravo za "Dosje Jarak", zbog čega je obrana predložila pregledavanje dijelova dokumentarca u kojima Bijelić govori o poznanstvu i odnosu s Mlađanom, no sudsko vijeće odlučilo je da će se pogledati cijela dokumentarna serija. Tako se u sudnici dva sata slušalo što su o Mlađanu govorili njegovi nekadašnji poznanici iz Petrinje, članovi obitelji žrtava, kriminalisti, psihijatri, a čitale su se i Mlađanove riječi iz ranijih iskaza i vještačenja.

- Svoj sam život podredio kriminalu. Do te sam spoznaje došao s otprilike 13 godina. Ne smatram se psihički bolesnim. Nije za mene psihoterapija. Za mene je metak u čelo - rekao je Mlađan svojevremeno psihijatrima koji su ga vještačili nakon ubojstava.

S vještacima Mlađan nerado surađuje, moguće zato što su mu utvrdili duboki poremećaj ličnosti, emocionalnu hladnoću, nedostatak kajanja, moralne obveze ili odgovornosti za djela koja je počinio.

- Mlađana sam upoznao na Odjelu pojačanog nadzora. Rekao mi je da je čuo za mene i da sam došao s 'dobrim pedigreom'. Rekao sam mu da nisam ja pas, a on je rekao da se znam postaviti za sebe. Činio mi se kao normalna osoba, zna jako lijepo razgovarati. Nismo se odvajali, bili smo nerazdvojni kao prst i nokat - prisjećao se Bijelić.

Kad je Mlađan upoznao Eliju, nastavio je, bio je sretan i ponosan što ima nekoga.

- Na šetnji me pitao da mu budem kum. Prihvatio sam. U dva sata prije vjenčanja dvoje ljudi iz zatvorskog sustava pitalo me jesam li lud i znam li što radim. Shvatio sam nakon jednog poziva njega i supruge. Mlađan se smije i kaže da ona jedva čeka da se prošeta sa mnom po Zagrebu. Pitao sam ga u čemu je problem i što je tu loše, a on je odgovorio da i on jedva čeka, ali da prošeta s njezinom glavom u torbi. Nisam mogao vjerovati što čujem - govorio je Bijelić, koji će Mlađana izbaciti iz glave tek kad on bude opet osuđen.

- U školi je bio dobar učenik. Bio je stariji od nas, ponavljač. Jako inteligentan, pisao je prekrasne sastavke iz hrvatskog. Na tjelesnom je samo pumpao mišiće, držao je do izgleda. Uvijek mu je lanac visio preko hlača. Znao bi po mjesec dana ne dolaziti u školu. Pretežno je bio sam, uvijek je nosio ruksak i putnu torbu - opisivale su Mlađana njegove bivše poznanice iz srednje škole, koju zbog zločina nikad nije završio.

Prvu žrtvu, Elizabetu Šubić (16), iz čiste je obijesti ubio 3. siječnja 1998. dok je ispred srednje škole u Petrinji čekala dečka Karla.

- Primio sam je i htio sam je probuditi, nisam uopće bio svjestan - govorio je Karlo I., kojega je policija prvo sumnjičila za ubojstvo.

Sin Petra Jančića (61), kojega je Mlađan, također bez ikakva povoda, ubio 7. veljače 1998. u Sisku, kobnog dana je čuo pucnjeve, ali na njih nije obraćao pozornost. Da nešto nije u redu shvatio je kad je došao kući i vidio da nema kruha koji bi njegov otac obično kupio. Krenuo ga je tražiti i našao njegovo tijelo u garaži.

- Naredio je da ugasimo svjetla, upalimo TV i šetao se po sobi. Sjeo je nasuprot nas i puhao. Kći je cijelo vrijeme drhtala, tad mi je rekao: 'Zagrlite kćer, vidite da je u šoku' - ispričala je Božena K., koju je Mlađan, s kćeri i sinom, držao kao taoca u njezinu stanu dok se skrivao od policije nakon ubojstva policajca Milenka Vranjkovića Kinga u Zagrebu u veljači 2002. Te je zločine počinio na slobodnom vikendu, koji je zaradio kao uzoran zatvorenik u Požegi.

Prije pregledavanja snimki svjedočio je Renato F., koji je Mlađana i Bijelića upoznao u Kaznionici u Lepoglavi. On je ispričao kako je Bijelić u zatvorskim krugovima bio poznat kao "druker" i da mu je nudio 800 kuna kako bi lažno teretio Mlađana.

- Tražio je da napišem izjavu da sam prilikom šetnje u Lepoglavi čuo da Srđan govori da će po izlasku ubiti neke ljude - ispričao je Renato.