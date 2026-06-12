Obavijesti

News

Komentari 1
NASTAVAK SUĐENJA

Ispitali svjedoke Mlađanove obrane, pucala veza, on rekao: Zahvalan sam svima na podršci

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Ispitali svjedoke Mlađanove obrane, pucala veza, on rekao: Zahvalan sam svima na podršci
Varaždin: Pod pratnjom jakog osiguranja Srđan Mlađan doveden je na nastavak suđenja | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Trostruki ubojica, kojem prijeti nova kazna zbog navodnog planiranja ubojstava i otmica iz zatvora, na ročištu je saslušao iskaze dvojice svjedoka obrane.

Trostruki ubojica Srđan Mlađan u petak je ponovno pod strogim mjerama osiguranja doveden na Županijski sud u Varaždinu, na novo ročište na kojem su ispitana dvojica svjedoka obrane, a sa suđenja je poručio novinarima i javnosti da 'zahvaljuje na podršci'. Mlađan služi 27-godišnju zatvorsku kaznu u kaznionici u Lepoglavi, osuđen za najteža nedjela među kojima su i ubojstva, a izlazak na slobodu bio mu je predviđen za svibanj 2027. godine. Međutim, nova ga optužnica tereti da je iz zatvora planirao teška kaznena djela, uključujući ubojstva i otmice, zbog čega mu prijeti dodatnih 20 godina zatvora. Na nekoliko prethodnih ročišta, zatvorenih za javnost, ispitani su svjedoci, djelatnici Zatvora u Lepoglavi, kao i Mlađanov kum Željko Bijelić. Upravo je Bijelić iznio ozbiljne optužbe na Mlađanov račun, tvrdeći da je u zatvoru imao bilježnicu s imenima osoba koje bi, navodno, trebalo likvidirati jer su svjedočile protiv njega.

SUĐENJE U VARAŽDINU FOTO Srđan Mlađan na sud stigao uz jaku policijsku pratnju
FOTO Srđan Mlađan na sud stigao uz jaku policijsku pratnju

Na današnjem ročištu, otvorenom za javnost ispitana su dvojica svjedoka obrane - jedan je stigao na sud, dok je drugi svjedočio putem videoveze.

Varaždin: Pod pratnjom jakog osiguranja Srđan Mlađan doveden je na nastavak suđenja Varaždin: Pod pratnjom jakog osiguranja Srđan Mlađan doveden je na nastavak suđenja Varaždin: Pod pratnjom jakog osiguranja Srđan Mlađan doveden je na nastavak suđenja
11
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prvi je svjedočio pravosudni policajac Alojz Geček koji je radio na odjelu na kojem su bili smješteni Srđan Mlađan i Željko Bijelić. Tijekom ispitivanja Geček je izjavio kako nije imao problema ni s Mlađanom ni s Bijelićem te da su obojica poštovala zatvorski red.

Geček je rekao da su Mlađan i Bijelić intenzivno provodili vrijeme zajedno, družili su se u teretani, pili kavu i šetali, dok se s drugim zatvorenicima nisu družili. Posvjedočio je i da mu je Bijelić u više navrata davao pisma za načelnika zatvora, no naveo je kako mu nije poznat njihov sadržaj.

REHABILITACIJA? MALO SUTRA SUSTAV STVARA UBOJICE Ovo su ljudi koji su bili iza rešetaka i ponovili stravične zločine...
SUSTAV STVARA UBOJICE Ovo su ljudi koji su bili iza rešetaka i ponovili stravične zločine...

Jedno od pitanja odnosilo se i na mogućnost da drugi zatvorenik uđe u sobu tijekom izbivanja njezina korisnika. Geček je rekao da to nije moguće jer se sobe zaključavaju.

Mlađan je tijekom rasprave također tvrdio da mu se često podmetalo za određena djela, na što je Geček rekao da nema saznanja o tome, iako je Mlađan pokazao dvije odbijene kaznene prijave koje su protiv njega bile podnesene.

Svjedok je naveo i da je Mlađan bio okarakteriziran kao visokorizični zatvorenik, zbog čega je bio pod intenzivnijim nadzorom, kao i ostali zatvorenici tog sigurnosnog profila. Za njega se, rekao je, na kraju svakog dana sastavljao izvještaj.

STROGE MJERE OSIGURANJA VIDEO Nastavlja se suđenje Srđanu Mlađanu u Varaždinu
VIDEO Nastavlja se suđenje Srđanu Mlađanu u Varaždinu

Drugi svjedok, koji se javio videovezom, bio je Renato Filipović koji je u kaznionici u Glini, a s Mlađanom je bio u lepoglavskoj kaznionici iz koje je izašao 2004. godine.

Rekao je da mu se tada preko Facebook profila javio Bijelić i tražio njegov broj mobitela, nazvao ga i tražio ga uslugu - da napiše izjavu kako je čuo da je Srđan pričao tijekom šetnje da će, kad izađe van, dati ubiti neke ljude, za što mu je, kazao je, nudio novce. Dodao je da je blokirao Bijelića zato jer ga navodi na kaznena djela.

Filipović je za Mlađana rekao da je 'maksimalno korektan čovjek, zatvorenik' koji nije prijetio nikome u zatvoru. Dodao je da je Bijelić kriminalac kojemu ne treba vjerovati i da nema "neke lijepe riječi za njega'. Kazao je i da je imao korektan odnos s Bijelićem i da mu je Bijelić govorio da bi 'za Srđana dao zadnju kap krvi'.

RAFALI, NOŽEVI, PUCNJAVE Ubojstvo šefa krim policije u Krapini šokiralo Hrvatsku: Ovo su najteži napadi na policajce
Ubojstvo šefa krim policije u Krapini šokiralo Hrvatsku: Ovo su najteži napadi na policajce

Nakon toga je, zbog tehničkih razloga, odnosno puknuća videoveze, ispitivanje prekinuto, a nastavit će se u rujnu dvama ročištima. Tada će se, istaknuto je, preslušavati cjelovite snimke emisija Dosjea Jarak, nakon čega će se Mlađan očitovati o tome želi li pozvati novinara Andriju Jarka kao svjedoka.

U jednom je trenutku Mlađan poručio novinarima i javnosti: „Zahvaljujem svima na podršci!”

Mlađanov odvjetnik Borislav Planinc je nakon ročišta izjavio da je prilično zadovoljan iskazima obojice svjedoka.

SUĐENJE MONSTRUMU Detalji sa zatvorenog suđenja Srđanu Mlađanu: 'Bio je smiren, kumu je postavljao pitanja...'
Detalji sa zatvorenog suđenja Srđanu Mlađanu: 'Bio je smiren, kumu je postavljao pitanja...'

"Usvojeni su svi naši dokazni prijedlozi od prošlog ročišta, tako da obrana nema razloga da ne bude zadovoljna”, rekao je i dodao da je pitanje hoće li svjedočiti Andrija Jarak još uvijek otvoreno: "Ali on je već dobio, njegove emisije će se vrtjeti ponovno i u sudnici, tako da je za njega to dobra reklama”.

Novinare je zanimalo je li Filipovićevo svjedočenje u korist Mlađana "vraćanje usluge”, budući da se u medijima moglo pročitati da je Mlađan bio spreman svjedočiti kad je Filipović u zatvoru tvrdio da ga je čuvar pretukao. „Ne znam od kuda medijima te informacije. Ne znam za to”, odgovorio je Planinc.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽAS KOD UDBINE 'Nagurao' u auto migrante i bježao policiji: Jedan mrtav, devet ozlijeđenih
SLETJELI S CESTE

UŽAS KOD UDBINE 'Nagurao' u auto migrante i bježao policiji: Jedan mrtav, devet ozlijeđenih

Policija je posumnjala u ilegalni prijevoz ljudi te su neko vrijeme pratili automobil, no vozač je ubrzao i izgubio se iz vida. Nakon otprilike deset minuta naišli su na isti automobil koji je sletio s ceste
EKSKLUZIVNO Dvojica šefova Olimpijskog odbora primali su Pavlekov crni novac. Evo iznosa
TAJNI DOKUMENTI

EKSKLUZIVNO Dvojica šefova Olimpijskog odbora primali su Pavlekov crni novac. Evo iznosa

Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač je prema crnim listama dobio dvostruko više od direktora olimpijskog programa Damira Šegote. Jedan od njih je taj redovni crni prihod zvao "Mehrwertsteuer".
Vinko Grgić podnio ostavku! 'Trajno se povlačim iz politike'
GRADONAČELNIK NA DAN

Vinko Grgić podnio ostavku! 'Trajno se povlačim iz politike'

Novogradiški gradonačelnik jučer je preuzeo funkciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026