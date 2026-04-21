Više od šest sati trajalo je ispitivanje Željka Bijelića, ključnog svjedoka i vjenčanoga kuma višestrukog ubojice Srđana Mlađana. Podsjetimo, Mlađanu se na Županijskom sudu u Varaždinu sudi da je poticao Bijelića da za njega otme i ubija. Ispitivanje bilo je zatvoreno za javnost zbog zaštite privatnosti svjedoka i osjetljivih dokaza.

Detalji sa zatvorenog suđenja Srđanu Mlađanu: 'Bio je smiren, kumu je postavljao pitanja...'

- Ispitivanje je dugo trajalo, to vidite i sami, odgovarao je kako na moja tako i na Srđanova pitanja, to je normalno - rekao nam je Mlađanov odvjetnik Borislav Planinc.

Kako dodaje, tijekom ispitivanja nije bilo napetosti.

- Srđan se normalno ponašao, postavljao je pitanja koja je zapisao, a toga je bilo dosta. Nije bilo povišenih tonova - otkrio nam je odvjetnik Planinc i dodao kako je dio postupka koji slijedi i dalje zatvoren za javnost.

- Ostalo je izvođenje dokaza, provjeravanje CD-ova, dio toga zatvoren je za javnost, a poslije ćemo vidjeti što će biti - zaključio je odvjetnik.

Mlađana su i ovog puta na sud doveli uz jake mjere sigurnosti.

Kombi interventne policije vozio se ispred kombija pravosudne policije u kojem je bio Mlađan. Doveli su ga s lisicama na rukama, ali i na nogama. U rukama je držao plavi fascikl s papirima. U pratnji su bili i pravosudni policajci u punoj opremi. I ovog puta koristili su dron, koji je nadlijetao zgradu suda. Tijekom prethodnih dolazaka na ročišta Mlađan je dobacivao novinarima dok su ga vodili na sud, a ovog je puta samo šutio.

- Počnite postavljati prava pitanja! Što mislite zašto je zatvoreno za javnost - rekao je zadnji put Mlađan novinarima.

Na ranijim ročištima u središtu je pozornosti bila bilježnica koju su mu oduzeli u zatvoru, a za koju se sumnja da je sadržavala popis imena ljudi koje je Mlađan planirao ubiti. Tijekom jednog ročišta Mlađan je zatražio i da mu bilježnice vrate.

- Prije dvije godine policija mi je oduzela dosta tih bilježnica. Tu su potvrde o tome. Međutim, te bilježnice nisu nikakav dokazni prijedlog. Ja bih volio da mi se vrate jer mi trebaju za moju obranu, da mi se preslikaju - rekao je na ranijem ročištu. Na zadnjem ročištu svjedočio je voditelj Odjela osiguranja Kaznionice u Lepoglavi Ivica Marković.

Optužnica Mlađana tereti da je iz zatvora poticao na ubojstva, planirao otmice svjedoka i članova njihovih obitelji te organizirao kriminalne radnje. 