Bivši ministar financija Boris Lalovac rekao je da će smanjenje PDV-a za plin sa 25 na pet posto, a za struju s 13 na pet posto krajnjim korisnicima ipak značiti. Dodao je i da se trošarine i "razni nameti moraju suspendirati jer oko 41 posto računa čine porezi i razne naknade".

- Vlada mora naći načina da pomogne najugroženijim građanima - istaknuo je Lalovac u Dnevniku Nove TV. Iako inflacija bukti, prihodi proračuna veći će biti za 3 do 4 milijarde kuna.

Izjave guvernera Hrvatske Narodne banke Borisa Vujčića o tome da bi ljudi usred inflacije trebali ići kupovati u druge trgovine gdje su cijene niže nazvao je sramotnom.

- To govori samo o njemu - rekao je Lalovac kojeg čudi da Hrvatska narodna banka nije reagirala po pitanju inflacije.

- Čudi me da šute, da ništa ne komuniciraju. Bojim se da nisu puno napravili što se tiče inflacije - rekao je te dodao kako je inflacija u Europi je veća od očekivanog, na razini je od 5-6 posto, a u nekim zemljama su i dvoznamenkaste brojke. Ipak kaže, setove mjera donijelo je preko 20 europskih zemalja.

- Različite zemlje imaju različite mjere - rekao je Lalovac.

Istaknuo je da uvođenje eura nije ugroženo jer je to politička odluka, a da će se cijene kontrolirati preko regulatorne agencije HERE i da će se utjecati na to da ne dođe do povećanja marži.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić najavio je u četvrtak kako će Vladin paket mjera za ublažavanje rasta cijena plina i struje biti predstavljen idućih tjedana, a očekuje da opskrbljivači plinom sa smanjenjem stope PDV-a automatski smanje i cijenu, jer će u suprotnom država reagirati alatima koji su joj na raspolaganju.

- Mi radimo na paketu mjera i taj će paket dotaknuti sve dionike u sustavu, dijelom i poduzeća. Onog trenutka kad taj paket bude u potpunosti gotov, kad bude spreman za implementaciju bit će i predstavljen. Ideja je da ne čekamo predugo s tim paketom, da on bude predstavljen hrvatskoj javnosti i zainteresiranima tijekom veljače, u narednim tjednima", rekao je ministar Ćorić.