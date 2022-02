Ne možemo ovako preživjeti, složni su zagrebački obrtnici. Zbog računa za plin, koji su nekoliko puta veći nego prije, bačeni su na koljena. Moraju dizati plaće zaposlenicima kako bi pratili standard i zadržali osoblje, zbog pandemije dugo nisu radili i ne rade kao inače, a poskupljenje energenata, namirnica i pića zadnji je udarac.

Nemaju izbora nego dizati cijene. A kad dignu cijene, strahuju da više uopće neće imati kupaca i gostiju, što znači još veće gubitke i zatvaranje. Za ovaj zadnji udarac krive bivšu Upravu Gradske plinare Zagreb Opskrba.

- Namjeravamo podići kolektivnu tužbu preko odvjetničkih ureda. Mi ćemo kao obrtnici zaštiti prava naših kolega da probamo nadoknaditi štetu koju kolege imaju, i koju će tek imati, jer ovo je neodrživo. I vjerujte, masa obrta će se zatvoriti - izjavio je Antun Trojnar, predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba za RTL.

Na konferenciji za medije, gradonačelnik Tomašević na najavu tužbi nije pretjerano zabrinuto reagirao.

- To je potencijalni rizik za koje su naravljene ravne analize prije nego što se uopće išlo u obavijest kupcima, sve je to naravno ukalkulirano u rizik. S druge strane, situacija u kojoj je s kupcima ugovorena fiksna cijena još u proljeće prošle godine, a ugovorena je varijabilna cijena u lipnju s dobavljačima plina je dovela do toga da je ova situacija neodrživa. Cijene koje poslovni subjekti mogu naći i kod konkurencije su isto tako visoke - rekao je Tomašević.

Komentirao je i mogućnost da Gradska plinara Zagreb Opskrba ode u stečaj.

- Opskrba je pretrpjela ogromne gubitke u rošloj godini. Ti gubitci su iskazani i daju se još do neke mjere riješiti ali ovako više ne može - rekao je.

Predstavnici Udruženja obrtnika grada Zagreba u 14 sati imaju sastanak s Gradskom plinarom Zagreb Opskrba kako bi pokušali naći rješenje.

- Os sastanka ne očekujemo ništa - kratko nam je rekao Trojnar.