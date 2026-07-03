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PROMJENE U KAMGRADU

Bivši ministar financija Zdravko Marić preuzima novu funkciju, evo gdje će nastaviti karijeru

Piše Antonela Šaponja,
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Bivši ministar financija Zdravko Marić preuzima novu funkciju, evo gdje će nastaviti karijeru
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Građevinska tvrtka provela je promjene u Upravi i Nadzornom odboru, a među novim članovima je i bivši ministar financija

Bivši ministar financija Zdravko Marić preuzima novu poslovnu ulogu. Nakon godina provedenih u Vladi i privatnom sektoru, imenovan je članom Nadzornog odbora građevinske tvrtke Kamgrad, koja je ovih dana provela promjene u svojoj upravljačkoj strukturi, piše Poslovni dnevnik.

Prema podacima iz sudskog registra, Kamgrad je imenovao novu Upravu i Nadzorni odbor. Na čelu Uprave ostaje dosadašnji predsjednik Domagoj Kamenski, dok su za članove imenovani Mirjana Igrec, Hrvoje Patekar i Tomislav Kamenski. Promjene su provedene i u Nadzornom odboru. Dosadašnji predsjednik Milan Špiček, njegova zamjenica Marija Herman te članica Marica Potnar razriješeni su svojih dužnosti.

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Kako prenosi Poslovni dnevnik, novi predsjednik Nadzornog odbora postao je vlasnik Kamgrada Dragutin Kamenski, koji je dosad obnašao funkciju prokurista. Za njegova zamjenika imenovan je Neven Staver, dok su novi članovi Nadzornog odbora Dean Pavlak i bivši ministar financija Zdravko Marić.

Marić je dužnost ministra financija preuzeo početkom 2016. godine u Vladi Tihomira Oreškovića, a na toj je poziciji ostao i tijekom mandata premijera Andreja Plenkovića sve do srpnja 2022., kada je podnio ostavku. Tijekom mandata bio je jedan od ključnih ljudi u provedbi poreznih reformi, sudjelovao je u procesu uvođenja eura te vodio državne financije tijekom pandemije, kada su provedene opsežne mjere pomoći gospodarstvu i očuvanja radnih mjesta.

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Prije ulaska u politiku, od 2012. do 2016. godine bio je izvršni direktor za strategiju i tržište kapitala u Agrokoru. Nakon odlaska iz Vlade početkom 2023. osnovao je konzultantsku tvrtku Marabiz. Osim novog angažmana u Kamgradu, Marić je član nadzornih odbora Erste banke i Kraša, a od listopada 2024. godine obnaša i dužnost predsjednika Hrvatskog teniskog saveza.

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