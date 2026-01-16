Bivši predsjednik Južne Koreje dobio pet godina zatvora, čeka ga i suđenje za pobunu

Opozvani južnokorejski predsjednik Yoon Suk Yeol osuđen je na pet godina zatvora zbog zlouporabe ovlasti, ometanja pravde i krivotvorenja dokumenata u vezi s njegovim neuspjelim pokušajem uvođenja izvanrednog stanja 2024. godine. Ovo je prva od presuda u četiri sudska procesa povezana s njegovom šokantnom uredbom o izvanrednom stanju. Iako je mjera kratko trajala, izazvala je nemire diljem zemlje i potaknula prosvjede dok su zastupnici žurili u nacionalnu skupštinu kako bi poništili Yoonovu odluku.

Sudac: Nije pokazao nimalo kajanja

Sudac je u petak istaknuo kako su Yoonovi postupci gurnuli zemlju u duboku političku krizu te da bivši predsjednik nije pokazao nikakvo žaljenje zbog svojih djela.

​- Optuženik ima dužnost štititi ustav i zakon, ali im je okrenuo leđa.

​- Dosljedno nije pokazivao nimalo kajanja - rekao je sudac tijekom izricanja presude.

Presuda od petka nudi naznake o tome kako bi se mogli odvijati i ostali Yoonovi sudski procesi. Tužitelji su za optužbe u ovom postupku tražili kaznu od deset godina zatvora, a obje strane imaju sedam dana za podnošenje žalbe. Južnokorejski sudovi često odobravaju blaže kazne kada optuženi prizna krivnju ili preuzme odgovornost, no tužiteljstvo tvrdi da je upravo Yoonov nedostatak kajanja osnova za još strožu kaznu.

Čeka ga i suđenje za pobunu

Niz optužbi protiv bivšeg predsjednika seže od zlouporabe ovlasti do kršenja izbornih zakona. Ipak, najozbiljnija optužba je ona za pobunu, za koju tužitelji traže smrtnu kaznu. Očekuje se da će presuda u tom suđenju, koje privlači najveću pažnju javnosti, biti donesena u veljači.

U petak je Yoon proglašen krivim jer je koristio predsjedničke tjelohranitelje kako bi spriječio vlastito uhićenje, jer se prije proglašenja izvanrednog stanja nije savjetovao s cijelim kabinetom te jer je sastavio, a potom i uništio, krivotvoreni dokument u kojem se lažno tvrdilo da su premijer i ministar obrane podržali njegov potez. Yoon je odbacio sve optužbe, tvrdeći da je nalog za uhićenje bio nevažeći te da zakon ne zahtijeva od njega da se savjetuje sa svakim članom kabineta prije korištenja izvanrednih ovlasti.

Podijeljena nacija i podrška bivšem predsjedniku

Oko sto pristaša bivšeg predsjednika okupilo se u petak ispred zgrade suda kako bi na velikom ekranu pratili prijenos izricanja presude. Neki od njih nosili su crvene transparente na kojima je pisalo: "Yoon, opet! Učinimo Koreju ponovno velikom". Nekolicina je glasno negodovala i vikala na suca dok je čitao osuđujuće presude, dok su drugi izgledali potišteno.

Suđenja Yoonu ponovno su u fokus stavila duboke podjele u južnokorejskom društvu, gdje bivši predsjednik i dalje ima snažnu podršku pristaša koji ga smatraju mučenikom. Prema istraživanju provedenom prošlog prosinca, gotovo 30 posto Južnokorejaca nije smatralo da Yoonovo proglašenje izvanrednog stanja predstavlja pobunu. Dok je njegov potez na ulice izveo desetke tisuća prosvjednika, na kontraprosvjedima su se, iako u manjem broju, pojavili i njegovi pristaše.

Posljednja bivša predsjednica koja je završila u zatvoru zbog kaznenog djela bila je Park Geun-hye, koja je 2021. godine osuđena na dvadeset godina zatvora zbog zlouporabe ovlasti i mita. Međutim, ona je nedugo nakon toga pomilovana i puštena na slobodu, što ostavlja otvorenom i sudbinu Yuna Suk Yeola čak i ako presude postanu pravomoćne.