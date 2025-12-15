Korejska metalurška firma gradi golemu talionicu u SAD-u vrijednu čak 7,4 mlrd. dolara

Južnokorejska kompanija Korea Zink objavila je u ponedjeljak da će uz podršku Washingtona izgraditi u SAD-u talionicu koja će proizvoditi cink, olovo i zlato, ali i strateške minerale, u okviru projekta vrijednog 7,4 milijarde dolara.

Južnokorejski metalurški div prodat će nove dionice vrijedne 1,9 milijardi dolara zajedničkoj kompaniji koju će kontrolirati američka vlada i neimenovani strateški investitori iz SAD‑a.

Zajednička američko-korejska kompanija preuzet će na temelju te transakcije oko 10 posto udjela u Korea Zincu, najvećoj svjetskoj kompaniji za taljenje cinka.

Američko ministarstvo rata imat će u zajedničkoj kompaniji udio od 40 posto dok će udio Korea Zinca biti manji od 10 posto, stoji u priopćenju.

Preostalih 5,5 milijardi dolara potrebnih za gradnju pogona kompanija će namaknuti zajmovima američke vlade i financijskih institucija, u iznosu od 4,7 milijardi dolara. Još 210 milijuna dolara osigurat će kroz subvencije američkog ministarstva trgovine, prema zakonu o čipovima i znanosti.

Kada se uključe troškovi financiranja i radni kapital, iznos se penje na 7,4 milijarde dolara, stoji u priopćenju.

Američka vlada i južnokorejska kompanija sklopile su tako sporazum o gradnji prve talionice cinka i pogona za preradu strateških minerala u SAD‑u od sedamdesetih godina prošlog stoljeća, napominje Reuters, paralelno ubrzanim nastojanjima Washingtona da uspostavi domaće lance za opskrbu strateškim mineralima.

Nova talionica bit će izgrađena u saveznoj državi Tennessee, a proizvodit će obojene metale poput cinka, olova i bakra, plemenite metale poput zlata i srebra, te strateške minerale poput antimona, germanija i galija, objavio je Korea Zinc.

Proizvodnja će biti pokrenuta u fazama, počevši od 2029. godine.

Talionica će biti "odgovor na sve izraženiji rizik za globalne opskrbne lance i na pojačanu potražnju za obojenim metalima i strateškim mineralima u Sjedinjenim Američkim Državama", stoji u priopćenju Korea Zinca.

Iz američkih ministarstava trgovine i rata nisu odmah odgovorili na Reutersov upit da komentiraju objavu Korea Zinca.