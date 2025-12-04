Medvedev prijeti: 'To je krađa. Zapljena ruske imovine mogla bi biti povod za rat u Europi...'

Kremlj je ponovno zaoštrio retoriku prema Bruxellesu nakon što je Europska unija najavila da razmatra zapljenu oko 80 milijardi funti zamrznute ruske imovine kako bi se pomoglo Ukrajini. Dmitrij Medvedev, među najradikalnijim i najtvrđim glasovima u ruskoj politici, ustvrdio je da bi takav potez mogao biti dovoljan razlog da Moskva proglasi sukob s Europom, javlja DailyMail.

Medvedev je u četvrtak poručio da bi se ruske vlasti na takvu odluku EU-a odnosile kao na izravnu provokaciju te jasno dao do znanja da bi posljedice, po njegovu mišljenju, bile dalekosežne.

- Ako Europska unija, u svom ludilu, doista pokuša prisvojiti rusku imovinu zamrznutu u Belgiji pod izlikom takozvanog 'reparacijskog kredita', Rusija bi taj čin mogla smatrati casus bellijem, sa svim posljedicama koje bi iz toga proizašle, kako za Bruxelles, tako i za pojedine članice EU - poručio je Medvedev u službenoj izjavi.

Plan EU-a još je u fazi razmatranja, a zamrznuta sredstva pripadaju ruskim državnim institucijama i središnjoj banci. Bruxelles raspravlja o modelu kojim bi ta sredstva bila iskorištena za financijsku potporu napadnutoj Ukrajini.

Kremlj već mjesecima tvrdi da bi zapljena imovine predstavljala krađu i neprijateljski čin, no Medvedev je sada otišao korak dalje, otvoreno spominjući mogućnost da Moskva takav postupak proglasi razlogom za širenje sukoba na Europu.

EU zasad nije komentirala njegove nove prijetnje, iako je ranije naglašavala da će sve odluke donositi u skladu s međunarodnim pravom.