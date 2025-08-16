Obavijesti

News

Komentari 1
BOŽO KOVAČEVIĆ

Bivši ruski veleposlanik za 24sata o povijesnom sastanku: 'Rusi vide Trumpa kao lidera'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 7 min
Bivši ruski veleposlanik za 24sata o povijesnom sastanku: 'Rusi vide Trumpa kao lidera'
Foto: Gavriil Grigorov/Sandra Simunovic/PIXSELL

Premijer Plenković neće biti na popisu onih s kojima će Trump razgovarati ili je već razgovarao ali u okviru tijela koje donose odluke u EU pitat će ga se, govori Kovačević

Vanjskopolitički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević komentirao je za 24sata sinoćnji sastanak između Vladimira Putina i Donalda Trumpa na Aljasci. 

U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
99
Foto: Kevin Lamarque

- Bilo je razumno očekivati da neće biti postignut dogovor, koliko sam razumio, njih su se dvojica dogovorili da će se dogovoriti. To je bio pretpostavljiv ishod s obzirom na različite pristupe. Glavni prioritet ruske strane je normalizacija odnosa s Amerikom, a glavni cilj predsjednika Trumpa je postizanje mirovnog sporazuma. Za rusku stranu sporazum je moguće postići tek nakon normalizacije rusko-američkih odnosa - rekao je Kovačević. 

KAKVA VARKA Air Mamac: Gotovo 500 tisuća ljudi pratilo Putinov let, a on uopće nije bio u tom avionu
Air Mamac: Gotovo 500 tisuća ljudi pratilo Putinov let, a on uopće nije bio u tom avionu

Kako kaže, prema shvaćanju ruske strane, do rata je i došlo zbog toga što su odnosi Amerike i Rusije prestali biti normalni. 

-  Što za rusku stranu znači imati normalne odnose, znači dogovoriti interesne sfere i prepustiti svakoj strani da unutar svoje interesne sfere uređuje odnose onako kako ona želi. Rusi su prepoznali u Trumpu takvog lidera, uvidjevši da on razmišlja na sličan način kao i oni, iznose te svoje zahtjeve. Što se tiče ruske strane apsolutno nema ništa iznenađujuće, a što se tiče predsjednika Trumpa on je sada suočen s mogućnošću da se sastanak interpretira kao njegov neuspjeh, a on to ne voli - kaže Kovačević. 

FOTO Putinove grimase, Trumpovo salutiranje i prenemaganje: 100 fotografija sastanka s Aljaske
Putinove grimase, Trumpovo salutiranje i prenemaganje: 100 fotografija sastanka s Aljaske

Istaknuo je i kako izravnog utjecaja na Hrvatsku nakon sastanka neće biti. 

- Hrvatska će kao članica EU i NATO-a biti suočena sa svim posljedicama bilo poboljšanja ili pogoršanja američko-ruskih odnosa. Premijer Plenković neće biti na popisu onih s kojima će Trump razgovarati ili je već razgovarao ali u okviru tijela koje donose odluke u EU pitat će ga se, jasno je da će najvažnije odluke biti onakve kakvima ih zamišlja Amerika - zaključio je Kovačević. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Na pomolu ogromna promjena vremena! Iz toplinskog vala u grmljavinska nevremena i tuču
VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Na pomolu ogromna promjena vremena! Iz toplinskog vala u grmljavinska nevremena i tuču

Nedjelja će biti znatno nestabilnija, kiše i pljuskova bit će već od jutra, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi, izglednije u unutrašnjosti. Lokalno je moguća i tuča, stoji u prognozi N1 televizije...
Završio povijesni sastanak Putina i Trumpa na Aljasci. Stigao prvi odgovor Kremlja
IZ MINUTE U MINUTU

Završio povijesni sastanak Putina i Trumpa na Aljasci. Stigao prvi odgovor Kremlja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije pozvan na summit na Aljasci, ali Trump je rekao da bi se sljedeći krug razgovora s Rusijom i Ukrajinom mogao održati vrlo skoro, ako sastanak s Putinom prođe dobro.
Mali Sloba: Ovo je Hrvat koji je rušio Srbiju na prosvjedima, a nas oni u Splitu bacaju u more
OTKRIO IME I PREZIME

Mali Sloba: Ovo je Hrvat koji je rušio Srbiju na prosvjedima, a nas oni u Splitu bacaju u more

Kako je za 24sata rekao veleposlanik Hrvatske u Srbiji Hidajet Biščević, nemaju nikakvih informacija o uhićenju Hrvata u Srbiji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025