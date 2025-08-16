Bivši ruski veleposlanik za 24sata o povijesnom sastanku: 'Rusi vide Trumpa kao lidera'

Vanjskopolitički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević komentirao je za 24sata sinoćnji sastanak između Vladimira Putina i Donalda Trumpa na Aljasci.

- Bilo je razumno očekivati da neće biti postignut dogovor, koliko sam razumio, njih su se dvojica dogovorili da će se dogovoriti. To je bio pretpostavljiv ishod s obzirom na različite pristupe. Glavni prioritet ruske strane je normalizacija odnosa s Amerikom, a glavni cilj predsjednika Trumpa je postizanje mirovnog sporazuma. Za rusku stranu sporazum je moguće postići tek nakon normalizacije rusko-američkih odnosa - rekao je Kovačević.

Kako kaže, prema shvaćanju ruske strane, do rata je i došlo zbog toga što su odnosi Amerike i Rusije prestali biti normalni.

- Što za rusku stranu znači imati normalne odnose, znači dogovoriti interesne sfere i prepustiti svakoj strani da unutar svoje interesne sfere uređuje odnose onako kako ona želi. Rusi su prepoznali u Trumpu takvog lidera, uvidjevši da on razmišlja na sličan način kao i oni, iznose te svoje zahtjeve. Što se tiče ruske strane apsolutno nema ništa iznenađujuće, a što se tiče predsjednika Trumpa on je sada suočen s mogućnošću da se sastanak interpretira kao njegov neuspjeh, a on to ne voli - kaže Kovačević.

Istaknuo je i kako izravnog utjecaja na Hrvatsku nakon sastanka neće biti.

- Hrvatska će kao članica EU i NATO-a biti suočena sa svim posljedicama bilo poboljšanja ili pogoršanja američko-ruskih odnosa. Premijer Plenković neće biti na popisu onih s kojima će Trump razgovarati ili je već razgovarao ali u okviru tijela koje donose odluke u EU pitat će ga se, jasno je da će najvažnije odluke biti onakve kakvima ih zamišlja Amerika - zaključio je Kovačević.