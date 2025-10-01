Bivši šef CIA-e otkrio kako zaustaviti Rusiju i rat u Ukrajini

David Howell Petraeus bio je ravnatelj CIA-e od 2011. do 2012. prije toga je zapovijedao američkim snagama u Iraku i Afganistanu. Sada je iznio svoje rješenje kako bi Ukrajinci mogli zaustaviti Rusiju i prisiliti ju za pregovarački stol, piše Telegraph.

Iznio je plan u tri točke za koji vjeruje da bi mogao zaustaviti ruskog predsjednika Vladimira Putina i čak dovesti do prekida vatre u Ukrajini. Prema Petraeusu, ključ leži u daljnjem razvoju i korištenju ukrajinskih bespilotnih sustava, uključujući pomorske i zračne dronove te krstareću raketu Flamingo lansiranu sa zemlje, koja ima domet veći od 3000 kilometara.

- Ovo je trenutak u kojem Ukrajina može zaustaviti Ruse na bojnom polju ako budu u stanju proizvesti još više bespilotnih sustava. Nedavno sam testirao pomorski dron na tajnoj lokaciji u Ukrajini, koji doseže brzinu od 100 km/h. To je nevjerojatno - rekao je Petraeus. Tvrdi da bi istovremeno provođenje tri ključne akcije: povećanje proizvodnje dronova, njihova strateška primjena i daljnja vojna podrška Zapada moglo prisiliti Rusiju na prekid borbi jer ne bi mogla ostvariti daljnje dobitke na terenu.

Ukrajina je nedavno predstavila novi dron Toloka TLK-1000 za koji tvrdi da može uništavati ciljeve udaljene skoro 2000 kilometara. Kijev neumoljivo gađa rusku energetsku infrastrukturu, rafinerije, mostove, aerodrome itd.

Snažne sankcije

Osim dronova, za pobjedu su, kaže, važna sigurnosna jamstva te pooštravanje sankcija Rusiji od strane EU-a i Donalda Trumpa. Petraeus je naglasio da se rad na dronovima, jamstva i sankcije moraju istodobno uvesti u praksu kako bi se prisililo Putina na ustupke. “Ako se te tri mjere provedu istovremeno, mislim da bismo napokon mogli doći do situacije u kojoj bi Rusija bila prisiljena prekinuti borbe jer više ne bi mogla ostvarivati dodatne dobitke na bojištu. Ili bi moglo doći do sporazuma o prekidu vatre, ako to bude moguće”, rekao je.