Zelenski o najvećoj nuklearki u europi: Prijeti nam katastrofa!

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je dramatično upozorenje o stanju u nuklearnoj elektrani Zaporižja, najvećem takvom postrojenju u Europi, koje se nalazi pod ruskom okupacijom. Situacija je, prema njegovim riječima, postala "kritična" nakon što je elektrana sedam dana zaredom bila isključena s vanjske električne mreže, što predstavlja najduži takav prekid od početka rata i opasnost bez presedana u povijesti nuklearne energije.

Ruska ucjena

Od samog početka invazije, nuklearna elektrana Zaporižja postala je središnja točka sukoba i globalne zabrinutosti. Zelenski je optužio Rusiju za provođenje "radijacijske ucjene", tvrdeći da sigurnost postrojenja ne može biti zajamčena dok su ruske snage prisutne.

"Držati nuklearnu elektranu kao taoca više od godinu dana – to je sigurno najgora stvar koja se ikada dogodila u povijesti europske ili svjetske nuklearne energije", izjavio je ukrajinski predsjednik.

Zabrinutost je dodatno eskalirala nakon što su ukrajinske obavještajne službe objavile informacije da Rusija razmatra scenarij terorističkog napada s curenjem radijacije. Šef vojne obavještajne službe, Kirilo Budanov, upozorio je da su ruske snage postavile dodatne mine unutar i oko elektrane, uključujući i ključni rashladni bazen.

"Ako ga onesposobe dizanjem u zrak, postoji velika vjerojatnost da će doći do značajnih problema", rekao je Budanov.

Iako misija Međunarodne agencije za atomsku energiju tijekom jednog posjeta nije uočila mine, ostaje otvorena mogućnost da su postavljene naknadno.

Na rubu izdržljivosti

Iako je šest reaktora u Zaporižji trenutno ugašeno, postrojenje i dalje zahtijeva stalno napajanje električnom energijom za rad sustava za hlađenje, koji sprječavaju katastrofalno taljenje jezgre. Zbog ruskog granatiranja, elektrana je u potpunosti odsječena od ukrajinske električne mreže i ovisi isključivo o dizelskim generatorima za hitne slučajeve.

Ovo je najopasniji način rada za jednu nuklearnu elektranu. Zelenski je potvrdio da postrojenje nikada nije bilo dizajnirano za tako dugotrajan rad u ovom režimu te da je jedan od generatora već otkazao. Svaki kvar ili nedostatak goriva za preostale generatore mogao bi pokrenuti lanac događaja s nesagledivim posljedicama. Generalni direktor IAEA-e, Rafael Grossi, slikovito je opisao rizik:

"Svaki put bacamo kocku. I ako dopustimo da se ovo nastavi, jednog dana naša sreća će se istrošiti."

Rusija je, s druge strane, izjavila da namjerava spojiti elektranu na rusku energetsku mrežu.

Međunarodni apeli i strah od širenja sukoba

Zelenski je iskoristio svoje obraćanje Ujedinjenim narodima kako bi upozorio da Rusija potencijalno cilja i na tri druge operativne nuklearne elektrane na teritoriju pod kontrolom Ukrajine – u Rivneu, Hmeljnickom i Južnoukrajinsku.

Takvi potezi, kako je naglasio, pokazuju da Moskvi "ništa što cijenite nije važno".

IAEA neprestano poziva na uspostavu demilitarizirane sigurnosne zone oko elektrane kako bi se smanjio rizik od nesreće, a njezini stručnjaci su stalno prisutni u postrojenju od rujna 2022. godine, nadzirući krhko stanje sigurnosti. Unatoč njihovoj prisutnosti i međunarodnim apelima, postrojenje ostaje vojna baza i poligon s kojeg ruske snage izvode napade na ukrajinski teritorij.

