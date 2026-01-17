Bivši šef NATO-a: 'Amerika koristi gangsterski jezik, ovo je kraj poretka kakvog znamo'

Anders Fogh Rasmussen, nekadašnji danski premijer i bivši glavni tajnik NATO-a, godinama je bio jedan od najgorljivijih zagovornika snažnog američkog vodstva na svjetskoj sceni. U svojoj knjizi "Volja za vodstvom" tvrdio je da je Amerika "nezamjenjiva" i "predodređena da vodi, svidjelo se to vama ili ne".

No, povratkom Donalda Trumpa u Bijelu kuću, Rasmussenova cjeloživotna vjera u Sjedinjene Države kao svjetionik slobodnog svijeta duboko je poljuljana, a njegove oštre kritike odjekuju s obje strane Atlantika.

'Svjetski policajac' s gangsterskim rječnikom

Rasmussen, koji je kao premijer poslao danske vojnike da se bore rame uz rame s Amerikancima u Afganistanu i Iraku, nikada nije krio svoje divljenje prema ulozi SAD-a. Međutim, Trumpova retorika, posebice u vezi s Grenlandom, natjerala ga je da preispita sve što je vjerovao. Njegovo razočaranje je gotovo opipljivo.

​- Od djetinjstva sam Sjedinjene Države smatrao prirodnim vođom slobodnog svijeta. Čak sam govorio o SAD-u kao o svjetskom policajcu - rekao je Rasmussen za Financial Times.

​- Sada vidimo da Sjedinjene Države koriste jezik koji je prilično blizak gangsterima koje bi trebale kontrolirati u Moskvi, Pekingu...

Okidač za ovakvu promjenu stava bio je Trumpov agresivni i transakcijski pristup prema Danskoj, dugogodišnjoj saveznici u NATO-u, u kojem je inzistirao na preuzimanju kontrole nad Grenlandom. Takav odnos prema savezniku, smatra Rasmussen, potkopava temelje povjerenja na kojima je Zapad izgrađen.

Oružje za masovno odvraćanje pažnje

Bivši šef NATO-a upozorava da opsesija Grenlandom služi kao "oružje za masovno odvraćanje pažnje" od stvarnih prijetnji s kojima se Zapad suočava, prije svega od ruskog rata u Ukrajini i sve većih ambicija Kine.

​- Zapravo sam zabrinut što je pozornost svijeta sada usmjerena na nešto što ne predstavlja prijetnju, ni Europi ni Sjedinjenim Državama - naglasio je.

Prema njegovom mišljenju, ovakve unutarnje podjele idu izravno na ruku protivnicima Zapada.

​- Podjele na Zapadu idu na ruku Rusima. Siguran sam da se Moskva nada da će Grenland postati santa leda koja će potopiti NATO. Osvajanje Grenlanda bio bi kraj svjetskog poretka kakvog poznajemo - zaključio je.

Promjena prioriteta u Washingtonu

Rasmussenova zabrinutost odražava širi trend u Europi, gdje se Sjedinjene Države sve manje doživljavaju kao pouzdan saveznik, a sve više kao "nužan partner". Analize pokazuju da je pod Trumpovom doktrinom "Amerika na prvom mjestu" Europa pala na četvrto mjesto američkih strateških prioriteta, iza zapadne hemisfere, Indo-Pacifika i Bliskog istoka. Ankete provedene godinu dana nakon Trumpova povratka na vlast pokazuju da tek 16 posto građana EU vidi SAD kao saveznika, dok ga 20 posto smatra suparnikom ili čak neprijateljem.

Dok aktualni šef NATO-a Mark Rutte poziva Europu na "ratni način razmišljanja" i drastično povećanje izdataka za obranu kako bi se pripremila za budućnost u kojoj se možda neće moći osloniti na Washington, riječi njegova prethodnika zvuče kao bolno otrežnjenje.