Obavijesti

News

Komentari 1
POLJULJAN TRUMPOVOM RETORIKOM

Bivši šef NATO-a: 'Amerika koristi gangsterski jezik, ovo je kraj poretka kakvog znamo'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Bivši šef NATO-a: 'Amerika koristi gangsterski jezik, ovo je kraj poretka kakvog znamo'
Foto: Kristian Tuxen Ladegaard Berg

Rasmussen, koji je kao premijer poslao danske vojnike da se bore rame uz rame s Amerikancima u Afganistanu i Iraku, nikada nije krio svoje divljenje prema ulozi SAD-a. Trumpova retorika natjerala ga je da preispita sve što je vjerovao

Admiral

Anders Fogh Rasmussen, nekadašnji danski premijer i bivši glavni tajnik NATO-a, godinama je bio jedan od najgorljivijih zagovornika snažnog američkog vodstva na svjetskoj sceni. U svojoj knjizi "Volja za vodstvom" tvrdio je da je Amerika "nezamjenjiva" i "predodređena da vodi, svidjelo se to vama ili ne".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trump kaže da SAD pregovara s NATO-om o Grenlandu; odlazi na Floridu 04:13
Trump kaže da SAD pregovara s NATO-om o Grenlandu; odlazi na Floridu | Video: 24sata/Reuters

No, povratkom Donalda Trumpa u Bijelu kuću, Rasmussenova cjeloživotna vjera u Sjedinjene Države kao svjetionik slobodnog svijeta duboko je poljuljana, a njegove oštre kritike odjekuju s obje strane Atlantika.

'Svjetski policajac' s gangsterskim rječnikom

Rasmussen, koji je kao premijer poslao danske vojnike da se bore rame uz rame s Amerikancima u Afganistanu i Iraku, nikada nije krio svoje divljenje prema ulozi SAD-a. Međutim, Trumpova retorika, posebice u vezi s Grenlandom, natjerala ga je da preispita sve što je vjerovao. Njegovo razočaranje je gotovo opipljivo.

KAKAV PRIZOR FOTO Pogledajte NATO-ov zapovjedni brod u splitskoj luci
FOTO Pogledajte NATO-ov zapovjedni brod u splitskoj luci

​- Od djetinjstva sam Sjedinjene Države smatrao prirodnim vođom slobodnog svijeta. Čak sam govorio o SAD-u kao o svjetskom policajcu - rekao je Rasmussen za Financial Times.

​- Sada vidimo da Sjedinjene Države koriste jezik koji je prilično blizak gangsterima koje bi trebale kontrolirati u Moskvi, Pekingu...

Reuters
Foto: Reuters/Telegram

Okidač za ovakvu promjenu stava bio je Trumpov agresivni i transakcijski pristup prema Danskoj, dugogodišnjoj saveznici u NATO-u, u kojem je inzistirao na preuzimanju kontrole nad Grenlandom. Takav odnos prema savezniku, smatra Rasmussen, potkopava temelje povjerenja na kojima je Zapad izgrađen.

Oružje za masovno odvraćanje pažnje

Bivši šef NATO-a upozorava da opsesija Grenlandom služi kao "oružje za masovno odvraćanje pažnje" od stvarnih prijetnji s kojima se Zapad suočava, prije svega od ruskog rata u Ukrajini i sve većih ambicija Kine.

​- Zapravo sam zabrinut što je pozornost svijeta sada usmjerena na nešto što ne predstavlja prijetnju, ni Europi ni Sjedinjenim Državama - naglasio je.

Copenhagen, Denmark. 13th May, 2025. Founder and Chairman of The Alliance of Democracies Foundation Anders Fogh Rasmussen makes speeches during Copenhagen Democracy Summit 2025 at the Royal Danish Playhouse (Danish: Skuespilhuset). The summit takes place
Foto: Profimedia

Prema njegovom mišljenju, ovakve unutarnje podjele idu izravno na ruku protivnicima Zapada.

​- Podjele na Zapadu idu na ruku Rusima. Siguran sam da se Moskva nada da će Grenland postati santa leda koja će potopiti NATO. Osvajanje Grenlanda bio bi kraj svjetskog poretka kakvog poznajemo - zaključio je.

Promjena prioriteta u Washingtonu

Rasmussenova zabrinutost odražava širi trend u Europi, gdje se Sjedinjene Države sve manje doživljavaju kao pouzdan saveznik, a sve više kao "nužan partner". Analize pokazuju da je pod Trumpovom doktrinom "Amerika na prvom mjestu" Europa pala na četvrto mjesto američkih strateških prioriteta, iza zapadne hemisfere, Indo-Pacifika i Bliskog istoka. Ankete provedene godinu dana nakon Trumpova povratka na vlast pokazuju da tek 16 posto građana EU vidi SAD kao saveznika, dok ga 20 posto smatra suparnikom ili čak neprijateljem.

Dok aktualni šef NATO-a Mark Rutte poziva Europu na "ratni način razmišljanja" i drastično povećanje izdataka za obranu kako bi se pripremila za budućnost u kojoj se možda neće moći osloniti na Washington, riječi njegova prethodnika zvuče kao bolno otrežnjenje. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Publika uoči koncerta vikala 'Ajmo ustaše', Thompson poručio: Split treba iscjeljenje
SKANDALOZNI POVICI

VIDEO Publika uoči koncerta vikala 'Ajmo ustaše', Thompson poručio: Split treba iscjeljenje

'Vidimo se opet sutra. Ako Bog da', rekao je Thompson pred kraj koncerta. Sve je završio pjesmom 'Lijepa li si'
Problemi s hrvatskim Rafaleom: Prisilno je sletio zbog kvara
VRATIO SE NA PLESO

Problemi s hrvatskim Rafaleom: Prisilno je sletio zbog kvara

Iako MORH i HRZ potvrđuju da je sve odrađeno prema sigurnosnim procedurama, detalje o uzroku kvara i održavanju zrakoplova nisu podijelili s javnosti
Kronični nedostatak kreveta na Rebru: Evo što kaže Sindikat
UPRAVA NEGIRA

Kronični nedostatak kreveta na Rebru: Evo što kaže Sindikat

Sustav OHBA funkcionira, ali je pred kolapsom jer se tu upućuju palijativni pacijenti koji nisu primarno KBC Zagreb, oni opterećuju hitni prijem, poručila je Tanja Leontić iz Sindikata KBC-a Zagreb

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026