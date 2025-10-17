Obavijesti

News

Komentari 0
RADUJE SES SASTANKU

Bivši šef NATO-a: 'Dijalog s Rusijom mora se temeljiti na snazi. Moramo završiti rat...'

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši šef NATO-a: 'Dijalog s Rusijom mora se temeljiti na snazi. Moramo završiti rat...'
Foto: Andreas Arnold/DPA

Trump i Putin spremaju sastanak u Budimpešti! Stoltenberg poziva na dijalog s Rusijom, ali uz podršku Ukrajini. Ressa upozorava na bitku dezinformacija...

Bivši glavni tajnik NATO-a, Jens Stoltenberg, rekao je da se raduje sastanku koji je američki predsjednik Donald Trump najavio s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti, a koji bi se trebao održati u naredna dva tjedna.

"Moramo razgovarati s Rusijom iz razloga što moramo završiti rat u Ukrajini", rekao je u petak na sajmu knjiga u Frankfurtu.

"Mislim da moramo razgovarati s Rusima, no dijalog se mora temeljiti na snazi", rekao je Stoltenberg.

Kako bi se stvorili uvjeti za pregovore, Zapad mora nastaviti podržavati Ukrajinu: politički, financijski i vojno.

SMATRA DA JE ZASLUŽUJE Norveški medij tvrdi: Trump se kod norveškog ministra informirao o Nobelovoj nagradi
Norveški medij tvrdi: Trump se kod norveškog ministra informirao o Nobelovoj nagradi

Drugačije se ne može postići mir koji bi omogućio Ukrajini da ostane slobodna zemlja.

"Ako i kad Putin shvati da neće pobijediti na bojištu, tada će sjesti i ispregovarati sporazum prema kojemu Ukrajina ostaje slobodna, neovisna zemlja", rekao je.

Stoltenberg je vodio razgovor na sajmu knjiga s Marijom Ressom, filipinskom dobitnicom Nobelove nagrade za mir, koja je upozorila protiv dezinformacijskih kampanja na internetu i društvenim mrežama.

"Majka svih bitki danas je integritet informacija", rekla je istraživačka novinarka.

Ovakav vid bitke vodi se u "vašem džepu", rekla je, pokazujući svoj pametni telefon.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mačku na Žumberku ugrizao poskok: 'Nije bilo seruma, živa je. I veterinarke su bile u šoku'
NAJEZDA POSKOKA

Mačku na Žumberku ugrizao poskok: 'Nije bilo seruma, živa je. I veterinarke su bile u šoku'

U Zagvozdu su lovci morali prekinuti lov nakon što su naišli na veći broj poskoka, među kojima je jedan visio s drveta spreman za skok. Stručnjak nam otkriva da nema razloga za paniku, to je normalno ponašanje zmija
Nepalac u Zagrebu apelira na vozače: 'Držite razmak, mama me čeka. Radim za njene snove'
ODUŠEVIO PORUKOM

Nepalac u Zagrebu apelira na vozače: 'Držite razmak, mama me čeka. Radim za njene snove'

Ovaj Nepalac je na originalan način odlučio apelirati na druge vozače da pripaze na sigurnost u prometu, mama se u Nepalu sigurno brine za njegovo zdravlje...
Detalji užasa kod Daruvara: Napao ih je nožem. Pobjegle su kod susjeda. Njega našli mrtvog
SUSJEDI ZVALI POLICIJU

Detalji užasa kod Daruvara: Napao ih je nožem. Pobjegle su kod susjeda. Njega našli mrtvog

Kada je stigla policija na mjesto događaja, nasilnom muškarcu su rekli da ode po osobnu iskaznicu jer mora s njima u postaju. On se tada vratio u kuću i zaključao se. Našli su ga mrtvog

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025