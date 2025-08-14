Norveški medij tvrdi: Trump se kod norveškog ministra informirao o Nobelovoj nagradi

Kada je američki predsjednik Donald Trump prošli mjesec nazvao norveškog ministra financija kako bi razgovarali o trgovinskim carinama, pitao ga je i o Nobelovoj nagradi za mir, izvijestio je u četvrtak norveški poslovni dnevnik Dagens Naeringsliv.

Nekoliko zemalja, uključujući Izrael, Pakistan i Kambodžu, nominiralo je Trumpa za mirovnu nagradu za posredovanje u mirovnim sporazumima ili prekidu vatre, a on je rekao da zaslužuje to priznanje koje dodjeljuje Norveška, a koje su primila četiri njegova prethodnika u Bijeloj kući.

"Iznenada, dok je ministar financija Jens Stoltenberg hodao ulicom u Oslu, Donald Trump je nazvao", izvijestio je Dagens Naeringsliv, pozivajući se na neimenovane izvore.

"Želio je Nobelovu nagradu - i razgovarati o carinama", navodi list.

Norveški list navodi da to nije prvi put da je Trump spomenuo nagradu u razgovoru sa Stoltenbergom, bivšim glavnim tajnikom vojnog saveza NATO-a.

Citiraju Stoltenberga koji je rekao da je poziv bio usmjeren na raspravu o trgovinskim carinama i gospodarskoj suradnji prije Trumpovog poziva s norveškim premijerom Jonasom Stoereom.

Na pitanje je li Trump govorio o Nobelovoj nagradi, Stoltenberg je rekao da "neće dalje ulaziti u sadržaj razgovora", piše list.