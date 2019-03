Bivši šef Uljanika imao je duplo veću plaću od Plenkovića i vilu

Mnogi su uljanikovci poštenim radom u brodogradilištu sagradili kuće i u prošlosti i to će mnogi uraditi i u budućnosti. Ja sam samo jedan od njih.

Izjavio je to prošle godine bivši predsjednik uprave Uljanika Gianni Rossanda kad je najavio da gradi malu kuću. Ispalo je da je sagradio vilu na elitnom dijelu Pule, Pješčanoj uvali. Uz to ima dva stana.

Podsjećamo, i Rossanda je jedan od zasad 12 osoba jutros uhićenih u velikoj akciji PNUSKOK-a. Svih 12 su bivši čelni ljudi "Uljanik grupe".

Masne plaće i još bonusi

Koliko točno ima bivši predsjednik uprave Rossanda, koliko ostali menadžeri Uljanikovih tvrtki i kako su im ugovoreni bonusi, sindikati i predstavnici radnika su pokušali saznati i preko nadzornog odbora, ali nismo uspjeli. To se čuva kao najveća tajna. Rossanda je samo opovrgnuo da mu je osnovna plaća 40.000 neto, a da se s bonusima to popne i na 50.000 kuna. Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

No poslovna izvješća za 2017. koja definitivno označila slom brodogradilišta, pokazuje da su za plaće menadžera i naknade članovima nadzornog odbora ukupno potrošena 20,443 milijuna kuna. U to ne ulaze eventualni bonusi ako ih je bilo. Iako je godina bila krizna, to je pola milijuna kuna više nego 2016. godine.

Ukupni broj upravljačko-nadzornoga kadra također su povećali s 45 u 2016. na 52 lani.

Propadaju, a plaća kao Plenkovićeva

Jednostavna računica pokazuje da po tome svaki vodeći čovjek Uljanika prosječno košta 32.761 kunu to brodogradilište. Ako uzmemo da u prosjeku imaju jedno dijete i prijavljeni su u Puli, to daje prosječnu neto plaću od 20.231 kunu mjesečno. Prosječni iznos menadžera u Uljaniku samo je 1000 kuna manji od premijera, a zarađivali su više od svih ministara u Vladi.

Ne čude zato nekretnine u elitnim dijelovima grada, s tim da uljanikovci nemaju obvezu prijavljivati svoju imovinu i dati je na kontrolu nikome. Pa tako Rossanda može tvrditi da je vilu uz more s četiri sobe, bazenom i pet kupaonica u Pješčanoj vali sagradio kreditom od 2,2 milijuna kuna od Privredne banke i plaćom.

Rossanda ne taji da je sagradio vilu. Za lokalni list Glas Istre izjavio da je gradi u predgrađu Pule, u Pješčanoj Uvali. Riječ je o jednom od najelitnijih područja nedaleko od Pule gdje je vrijednost nekretnina i zemljišta pozamašna. Rossandina je vila uz samo more i gleda na hotel Histriju. Rekao je da je to zemljište njegove obitelji te da je za gradnju podigao kredit. Vilu je dovršio 2018. te ju u špici sezone iznajmljuje za pet tisuća eura.

'Mala kućica' od 205 kvadrata, s bazenom

Riječ je o modernoj, luksuzno opremljenoj zgradi s četiri sobe i pet kupaonica uz samo more i plažu. Ima privatni bazen od 40 kvadrata i može primiti do deset ljudi. Prostrana vila od 205 kvadrata ima dva kata. U prizemlju su prostrana blagovaonica, kuhinja i jedna spavaća soba, dok su ostale tri sobe na katu.

Prije dolaska na čelnu poziciju Uljanik grupe, u sklopu koje posluje i riječki 3. maj, 2013. godine, bio je financijski direktor tvrtke. Rossanda je karijeru izgradio u Uljaniku, a u istarskoj je javnosti poprilično samozatajan.

Kako su rekli svi koji ga dulje znaju, držao se Uljanika i posla.

