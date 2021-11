Bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer u intervjuu za RTL Danas je rekao da USKOK, kako tvrde, nije proslijedio slučaj Žalac jer nije bilo izvida.

Žganjer je objasnio je li ovo najveći poraz za Državno odvjetništvo i USKOK do sada.

- Vidjet ćemo zapravo. Mogao bi biti jedan vrlo, vrlo ozbiljan poraz, ali on to još uvijek nije. Mislim da je preuranjeno i da je prilično, onako, dvojbeno govoriti o nekompetenciji DORH-a i USKOK-a - rekao je.

Dodao je i da mu nije jasno što je bilo posrijedi da dvije čelne žene tužiteljstva sazovu konferenciju za medije i kažu da je bilo propusta, ali sankcija neće biti te da nitko neće odgovarati.

- Što je tu bilo posrijedi, nije mi jasno. A zapravo pojašnjenje mi nije ponudila niti glavna državna odvjetnica kao niti ravnateljica USKOK-a u svom javnom medijskom istupu - rekao je.

Predmet je stajao u ladici, kako tvrde i nisu ga proslijedili Europskom javnom tužitelju.

- Zato što izvidi nisu bili aktivni. To je jedna formulacija, meni osobno čudna i ne vidim kakva bi to bila zapreka, ako izvidi i nisu aktivni, da se analizom tog predmeta procijeni da je suspektno postupanje sa sredstvima EU-a, da postoji Ured europskog javnog tužitelja koji je izravno nadležan za to i da se onda predmet dostavi na razmatranje tom uredu kao mjerodavnom tijelu za takvu vrstu mogućeg kriminala - rekao je Žganjer.

Objasnio je i koji su ključni problemi pravosuđa.

- Znate li koji je mogući ključni problem? Kad se dogodi problem sa "Agrokorom", pa smo u stanju, ajde pretjerat ću, izvanrednog stanja, onda je na neki način cijeli sustav obezglavljen, pa je obezglavljen i DORH i USKOK, županijsko državno odvjetništvo. Radi se o jednoj iznimno složenoj činjeničnoj i pravnoj materiji, s tim što postoji jedan pritisak da se to čim prije uobliči u neku meritornu odluku. Ako bi se išlo na neki ishitreni odbačaj kaznene prijave, onda se špekulira, a kako će javnost reagirati na takvu odluku. I onda se ulazi u nekakve aranžmane s KPMG-om koji su u najmanju ruku suspektni. Ne bih htio pojašnjavati, Visoki kazneni sud se jasno očitovao što misli o tom izvještaju i zapravo što traži od prvostupanjskog suda da nedvosmisleno provjeri da bi uopće moglo biti razgovora o tom izvještaju kao o nekom vještačenju ili pak kao o nezakonitom dokazu koji mora biti izuzet iz spisa - rekao je bivši ravnatelj USKOK-a.

Objasnio je i što misli da će biti s tom optužnicom koja je povučena.

- Visoki kazneni sud se nije jasno i decidirano odredio, ali je zapravo prihvatio stajališta branitelja i ukinuo je taj dio odluke optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu koji je afirmirao taj izvještaj KPMG-a kao nešto što je podobno da bude dokaz u postupku i da se na njemu temelji odgovarajuća sudska odluka - objasnio je.

Istaknuo je i kako je to bilo u vrijeme kada je on bio ravnatelj USKOK-a - je li bilo pritisaka ili je samostalno odlučivao? Ili o svemu odlučuje glavni državni odvjetnik?

- Ravnatelj USKOK-a je izravno odgovoran glavnom državnom odvjetniku, odvjetnici. Ravnatelj ili ravnateljica USKOK-a ne zna da li je i u kojoj je mjeri glavni državni odvjetnik na neki način u kontaktu s nekom politikom ili njenim najvišim predstavnicima. Ja to ne mogu tvrditi. Govori se da su DORH i USKOK zapravo lutke na koncu aktualne državne politike. Međutim, postoje neki podaci koji to ozbiljno dovode u sumnju. Pazite, taj DORH, a i USKOK, procesuirao je predsjednika HDZ-a. On je sad čovjek koji je osuđen na višegodišnje kazne zatvora (Sanader). Po prvi put u povijesti neovisne Hrvatske jedna je politička stranka, i to ne bilo koja, nego HDZ, pravomoćno osuđena zbog kaznenog djela. Postoji niz dužnosnika HDZ-a koji su predmet istraga i sudskog postupka. Prema tome, to su neki argumenti koji dovode u pitanje jesu li doista DORH i USKOK na uzici vladajuće stranke, odnosno HDZ-a - objasnio je Žganjer.

Imamo i dalje predmet Vidošević, pa Merzel, koji traju godinama, još nemamo niti nepravomoćnu presudu. Objasnio je kako vratiti povjerenje.

- Može se, ali to je jedan težak i mukotrpan put i posao. Uvijek javnost podrazumijeva da USKOK i DORH sve moraju napraviti perfektno. Pa ako sto puta stvar naprave perfektno, a jedan put naprave grešku, onda su 101 put napravili ozbiljne greške. To je ta sudbina koja prati DORH i USKOK i nažalost treba uložiti dosta truda i muke... Ali, primarno je imati pametne ljude u DORH-u i USKOK-u koji misle svojom glavom, koji imaju integritet, koji su spremni kazati: Ovdje nema ništa, ja odustajem od toga, zašto i zbog čega, imate moju odluku, izvolite pročitajte, to su stajališta DORH-a i USKOK-a iza kojih mi stojimo i, ako treba, i odgovaramo za to. A ne, dvojbeno je, pa idemo prema sudu da vidimo što će sud odlučiti. Ja sam u svoje vrijeme svjedočio toj logici: Ne znamo što ćemo, pa onda kažemo alibi, idemo na sud, pa ćemo vidjeti što će sud kazati. Ne! Na sud se mora ići s punim i pouzdanim saznanjem što se na sudu može dogoditi, kako stojimo s predmetom na sudu - rekao je bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer za RTL Danas.