Bivši španjolski ministar dobio 24 godine zatvora: 'Muljao i na Covid maskama! Primao mito'

Bivši ministar prometa u vladi španjolskog premijera Pedra Sancheza, Jose Luis Abalos, osuđen je u ponedjeljak na 24 godine zatvora zbog niza korupcijskih djela, prvom presudom od mnogo sudskih predmeta povezanih s vladajućom Socijalističkom strankom.

Ova neuobičajeno duga kazna rezultat je više kaznenih djela, među kojima je mito za kupnju maski za lice tijekom pandemije covida-19 te šteta javnom povjerenju koju je načinio kao osoba visokog profila kršeći pravila, prema presudi Vrhovnog suda.

"Društvo koje doživljava da oni na pozicijama moći djeluju vođeni privatnim interesima ili interesima koji nisu povezani s javnom službom... doživljava gubitak institucionalne legitimnosti, što ugrožava stabilnost samog sustava", stoji u presudi.

Unatoč tome, vrijeme koje će Abalos zapravo odslužiti ograničeno je španjolskim zakonom na oko 16 i pol godina, priopćio je sud.

Presuda je donesena u trenutku kada je više od deset ljudi bliskih premijeru pod istragom ili na sudu zbog korupcije, uključujući njegovu suprugu i brata te utjecajnu političku figuru, bivšeg socijalističkog premijera Josea Luisa Rodrigueza Zapatera.

Sanchez dosad nije imenovan ni u jednom od slučajeva. Došao je na vlast prije osam godina svrgnuvši vladu desnog centra opterećenu korupcijom, obećavajući čišćenje politike.

Upitan o kazni, vladin dužnosnik rekao je da vlada vjeruje u "transparentnost, zasluge i integritet" te "nedvosmisleno osuđuje ponašanje koje je očito prekršilo te principe, i zbog njega žali".

Javna zabrinutost zbog korupcije daleko je niža nego prije 10 godina, ali ankete pokazuju da raste na popisu glavnih problema zemlje u percepciji birača, rekao je Luis Cornago-Bonal, politolog na londonskoj visokoj školi ekonomije (LSE) i savjetnik u konzultantskoj tvrtki Teneo.

"S obzirom na optužbe koje sada vise i nad vladom i oporbom, postoji rizik da Španjolska uđe u dulju fazu javnog nezadovoljstva i dublje polarizacije", dodao je.

Presuda od ponedjeljka poslužila je kao podstrek oporbi da obnovi pozive Sanchezu da odstupi i raspiše izbore. Vlada je tu opciju isključila prije isteka mandata u kolovozu 2027. godine.