Bivšu šeficu diplomacije EU-a optužili za prijevaru i korupciju

Bivša šefica za vanjsku politiku EU-a Federica Mogherini i još dvije osobe formalno su optužene za prijevaru i korupciju u nabavi, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne, priopćio je u srijedu Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Tri osobe pritvorene su u utorak u sklopu istrage EU-a o prijevari i sada su puštene dok je istraga u tijeku, priopćio je EPPO, dodajući da se ne smatra da postoji rizik od bijega.

EPPO je kao drugu dvojicu osumnjičenika naveo višeg člana osoblja na College of Europe u Brugesu i višeg dužnosnika Europske komisije. Tri izvora rekla su Reutersu da je jedan od pritvorenika visoki diplomat EU-a Stefano Sannino.

Ni Mogherini ni Sannino nisu bili dostupni za komentar, ističe Reuters.

Federica Mogherini bila je potpredsjednica EK-a i visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost od 2014. do 2019., a od 2020. je rektorica College of Europe.

Stefano Sannino je jedan od najiskusnijih europskih diplomata. Bio je glavni tajnik Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) od 2021. do ove godine, kada je preuzeo Glavnu upravu Komisije za Bliski istok, sjevernu Afriku i Zaljev.

- Sve se osobe smatraju nevinima dok im nadležni belgijski sudovi ne dokažu krivnju - naglasio je EPPO.

Belgijska policija pretražila je u utorak na zahtjev EPPO-a prostorije EEAS-a i College of Europe u Brugesu zbog sumnje da je ta prestižna poslijediplomska visokoškolska ustanova unaprijed dobivala informacije o natječaju za osposobljavanje diplomata.

Istraga se provodi u vezi s projektom Diplomatske akademije Europske unije - devetomjesečnim programom osposobljavanja za mlađe diplomate u državama članicama koji je Europska služba za vanjsko djelovanje (EEAS) dodijelila College of Europe u Brugesu, u razdoblju 2021. - 2022., nakon provedenog natječaja.

Istragom se pokušava utvrditi je li College of Europe, elitna obrazovna ustanova u kojoj se školuju mnogi dužnosnici EU-a, bio unaprijed obaviješten o kriterijima odabira u natječajnom postupku i jesu li predstavnici Collegea imali dovoljno razloga vjerovati da će im biti dodijeljena provedba projekta, prije službene objave natječaja.

Mogherini i Sannino, oboje talijanski državljani, dobro su poznati u diplomatskim krugovima Bruxellesa, a vijest o njihovu pritvaranju izazvala je šok u zajednici EU-a.

Politico u srijedu piše kako se zbog te afere predsjednica EK-a Ursula von der Leyen suočava s najvećim izazovom za EU - istragom o prijevari u koja su upletena dva visokorangirana imena u Bruxellesu i prijeti da bi mogla prerasti u potpunu krizu.

Točno godinu dana nakon početka svojeg drugog mandata predsjednice Komisije, von der Leyen, koja se već suočava s pitanjima o predanosti transparentnosti, sada mora pronaći način da dokaže da nije upletena u skandal koji datira iz njezinih prvih godina na dužnosti, ističe Politico.

Objava Ureda europskog javnog tužitelja da su bivša šefica vanjskih poslova EU-a i visoki diplomat koji trenutno radi u Komisiji von der Leyen pritvoreni u utorak, iskoristili su njezini kritičari, s ponovljenim pozivima da se suoči s četvrtim glasanjem o nepovjerenju.