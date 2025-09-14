Obavijesti

News

Bizarno: U Poreču poslao maskiranog čovjeka da stoji ispred kuće i preplaši staricu

Piše Filip Sulimanec,
Muškarac je bio u crnoj odjeći, s maskirnom kapuljačom s prorezima za oči. Doslovno je stajao pred kućom 83-godišnjakinje kako bi ju preplašio i otežao dokazivanje u kaznenom postupku koji se vodi protiv jednog člana obitelji 61-godišnjaka koji je poslao muškarca da ju preplaši

Porečka policija sumnjiči 61-godišnjaka da je 21. srpnja poslao drugog muškarca u večernjim satima da preplaši 83-godišnjakinju. Muškarac je bio u crnoj odjeći, s maskirnom kapuljačom s prorezima za oči. Doslovno je stajao pred kućom 83-godišnjakinje kako bi ju preplašio i otežao dokazivanje u kaznenom postupku koji se vodi protiv jednog člana obitelji 61-godišnjaka koji je poslao muškarca da ju preplaši.

Osumnjičeni je po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 13. rujna u jutarnjim satima, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske. 

