TRAGEDIJA

Strava u Dubravi. Napio se i pao s balkona. Nije mu bilo spasa

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Briševo: Ozlijeđen vlasnik autosalona u pucnjavi, očevid je u tijeku | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

40-godišnjak je na neograđenom balkonu konzumirao alkoholna pića te najvjerojatnije u jednom trenutku, s visine oko 280 cm, pao na betonsku podlogu dvorišta uslijed čega je preminuo

U noći s 12. na 13. rujna u Dubravi u Višnjevačkoj ulici, 40-godišnjak je na neograđenom balkonu konzumirao alkoholna pića te najvjerojatnije u jednom trenutku, s visine oko 280 cm, pao na betonsku podlogu dvorišta uslijed čega je preminuo. 

Na mjestu događaja obavljen je očevid. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

