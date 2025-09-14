Strava u Dubravi. Napio se i pao s balkona. Nije mu bilo spasa

U noći s 12. na 13. rujna u Dubravi u Višnjevačkoj ulici, 40-godišnjak je na neograđenom balkonu konzumirao alkoholna pića te najvjerojatnije u jednom trenutku, s visine oko 280 cm, pao na betonsku podlogu dvorišta uslijed čega je preminuo.

Na mjestu događaja obavljen je očevid. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.