BIZARNA NESREĆA Kamion u Splitu zapeo za strop centra!

Piše Ivan Jukić,
Foto: Dalmacija Danas

Fotografija s mjesta nezgode pokazuje kako je situacija izgledala prije nego što su vatrogasci uklonili kamion iz garažnog prostora

Jutros u jednom trgovačkom centru na području Splita dogodila se nezgoda prilikom ulaska teretnog vozila u garažni prostor. Naime, kamion je zapeo za krov garaže, zbog čega nije mogao nastaviti kretanje, piše Dalmacija danas. Navodno je riječ o vozilu splitske Čistoće. Na mjesto događaja ubrzo su stigla dva vozila Javne vatrogasne postrojbe Split s ukupno četiri vatrogasca, koji su započeli intervenciju izvlačenja kamiona te osiguravanja prostora kako bi se spriječila eventualna daljnja šteta.

Foto: Dalmacija Danas

Uzrok ove nezgode zasad nije poznat, a više informacija očekuje se nakon završetka vatrogasne intervencije i utvrđivanja svih okolnosti događaja.

