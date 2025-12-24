BIZARNA NESREĆA Kamion u Splitu zapeo za strop centra!

Jutros u jednom trgovačkom centru na području Splita dogodila se nezgoda prilikom ulaska teretnog vozila u garažni prostor. Naime, kamion je zapeo za krov garaže, zbog čega nije mogao nastaviti kretanje, piše Dalmacija danas. Navodno je riječ o vozilu splitske Čistoće. Na mjesto događaja ubrzo su stigla dva vozila Javne vatrogasne postrojbe Split s ukupno četiri vatrogasca, koji su započeli intervenciju izvlačenja kamiona te osiguravanja prostora kako bi se spriječila eventualna daljnja šteta.

Foto: Dalmacija Danas

Uzrok ove nezgode zasad nije poznat, a više informacija očekuje se nakon završetka vatrogasne intervencije i utvrđivanja svih okolnosti događaja.