Policija o bjeguncu: Nije istina da je progutao žilete. Pobjegao je iz prizemlja, ne s drugog kata

- Dan prije bijega uhitili su me u Varaždinu s 3.8 promila u autu. Zadržali su me 12 sati na triježnjenju. Prebacili su me u Zagreb i u policijsku postaju i tamo sam progutao tri žileta. Prebacili su me u bolnicu Rebro gdje sam bio dva dana. Pišu da sam pobjegao iz prizemlja, to nije istina, skočio sam s drugog kata i strgane su mi obje noge. Oporavljam se i bježim - ispričao nam je jučer bjegunac iz bolnice Srđan Martinović.

Srđana je policija uhvatila jučer u popodnevnim satima u kafiću na Ksaveru, a sada su poslali i priopćenje u kojem navode kako nije istina da je progutao žilete u službenim prostorijama policije.

- Progutani predmeti, zbog kojih je muškarcu tijekom kriminalističkog istraživanja pružena liječnička pomoć, nisu žileti te oni nisu progutani u službenim prostorijama zagrebačke policije već nekoliko dana prije muškarčevog bijega iz zdravstvene ustanove. Dakle, nekoliko dana ranije navedeni su predmeti medicinskim zahvatom uklonjeni iz tijela 42-godišnjaka. U srijedu, 1. ožujka 2023. godine, zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela iz domene imovinskih delikata, policijski službenici IV policijske postaje Zagreb (Maksimir- Peščenica) su ga uhitili te je istog dana u popodnevnim satima, jer se požalio na zdravstvene poteškoće, prevezen u Klinički bolnički centar Zagreb na hospitalizaciju - pojašnjavaju iz PU zagrebačke.

Nadalje, policija demantira njegove navode da je skočio s drugog kata bolnice.

- U četvrtak, 2. ožujka, u ranim jutarnjim satima, trenutak kada je liječnička vizita izlazila iz bolesničke sobe, a jedan policijski službenik bio ispred prostorije (a ne tri policijska službenika Jedinice specijalne i interventne policije), 42-godišnjak je iskoristio za bijeg kroz prozor sobe koja se nalazi u prizemlju zdravstvene ustanove, a ne kroz prozor 2. kata kako je citiran u pojedinim medijima - istaknuli su iz PU zagrebačke.

Policija navodi kako se Srđana tereti za nekoliko kaznenih djela iz domene imovinskih delikata.

- Sumnja se da je osumnjičeni krajem prosinca 2023. i početkom veljače 2023. godine s unaprijed stvorenom namjerom ostvarivanja nepripadajuće imovinske koristi, došao u dvije trgovine na području Maksimira. Po ulasku u trgovine osumnjičeni je s prodajnih polica uzeo ukupno pet parfema te ih sakrio u vrećicu koju je nosio sa sobom, a u čemu je uočen od strane zaštitara i djelatnica da bi potom uporabom tjelesne snage i prijetnji prilikom bijega pokušao zadržati otuđene parfeme dok je u jednom slučaju i uspio. Nadalje se sumnja da je osumnjičeni od kraja studenoga 2022. do polovice veljače 2023. godine došao u četiri trgovine na području Maksimira, Medveščaka i Novog Zagreba gdje je iskoristio nepažnju i zauzetost zaposlenika da bi potom s prodajnih polica otuđio ukupno 56 parfema koje je odnio sa sobom. Osumnjičeni je u društvu zasad nepoznatog počinitelja, sumnja se, u istom vremenskom razdoblju posjetio i jednu trgovinu odjevnih predmeta u Novom Zagrebu gdje je po njemu dobro poznatom obrascu protupravnog i kažnjivog ponašanja otuđio dva kompleta trenirki, a zatim pobjegao.Ukupna materijalna šteta iznosi oko 3.600 eura - priopćili su iz PU zagrebačke.

Nakon dovršetka istrage, policijski službenici podnijeli su i posebno izvješće Državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje dva kaznena djela „Razbojnička krađa“ i tri kaznena djela „Krađa“.

