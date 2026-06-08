Obavijesti

News

Komentari 0
KAOS

Bjelovarčanin 'napuhao' čak 2,4 promila pa otkrili još jedan šok: Vozačka mu je istekla još 2002.

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Bjelovarčanin 'napuhao' čak 2,4 promila pa otkrili još jedan šok: Vozačka mu je istekla još 2002.
Foto: PU sisačko-moslavačka

Vozač je zaustavljen 7. lipnja oko 17.15 sati u Ulici Vladimira Nazora. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,46 promila

Policijski službenici u nedjelju poslijepodne u Bjelovaru su zaustavili 50-godišnjeg vozača koji je automobilom upravljao pod jakim utjecajem alkohola, a utvrđeno je i da mu je vozačka dozvola istekla prije gotovo četvrt stoljeća, izvijestili su iz PU bjelovarsko-bilogorske.

TROJE TEŠKO OZLIJEĐENIH CRNI VIKEND U LICI Srbin pijan udario u ogradu, Nizozemac pao s motocikla. Ukupno 19 nesreća
CRNI VIKEND U LICI Srbin pijan udario u ogradu, Nizozemac pao s motocikla. Ukupno 19 nesreća

Kako je izvijestila policija, vozač je zaustavljen 7. lipnja oko 17.15 sati u Ulici Vladimira Nazora. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,46 promila. Daljnjom provjerom policijski službenici utvrdili su i da mu je vozačka dozvola istekla još 2002. godine te je od tada nije obnovio.

Slijedi mu prekršajna prijava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO DETALJI STRAVE Preminuo je prije nego li je helikopter za bolnicu uopće uspio poletjeti...
UŽAS U VIROVITICI

FOTO DETALJI STRAVE Preminuo je prije nego li je helikopter za bolnicu uopće uspio poletjeti...

Četvero je mrtvih. Dva automobila koja su sudjelovala u nesreći potpuno su smrskana. Jedan automobil od siline udara je završio na krovu...
Pijan sjeo na klupu u Zagrebu. Imao je eksploziv i dva oštra predmeta! Ljudi zvali policiju
STRAŠNE SCENE

Pijan sjeo na klupu u Zagrebu. Imao je eksploziv i dva oštra predmeta! Ljudi zvali policiju

Alkotestiran je te mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,14 g/kg u organizmu nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja...
PRIZORI UŽASA KOD VIROVITICE Četvero mrtvih u teškom sudaru
JEDAN ZAVRŠIO NA KROVU

PRIZORI UŽASA KOD VIROVITICE Četvero mrtvih u teškom sudaru

Strašna prometna nesreća koja se danas oko 12.25 sati dogodila na sjevernoj obilaznici Virovitice odnijela je četiri života, a fotografije s mjesta tragedije svjedoče o silini sudara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026