Bjelovarčanin 'napuhao' čak 2,4 promila pa otkrili još jedan šok: Vozačka mu je istekla još 2002.

Policijski službenici u nedjelju poslijepodne u Bjelovaru su zaustavili 50-godišnjeg vozača koji je automobilom upravljao pod jakim utjecajem alkohola, a utvrđeno je i da mu je vozačka dozvola istekla prije gotovo četvrt stoljeća, izvijestili su iz PU bjelovarsko-bilogorske.

Kako je izvijestila policija, vozač je zaustavljen 7. lipnja oko 17.15 sati u Ulici Vladimira Nazora. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,46 promila. Daljnjom provjerom policijski službenici utvrdili su i da mu je vozačka dozvola istekla još 2002. godine te je od tada nije obnovio.

Slijedi mu prekršajna prijava.