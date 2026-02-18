Bliži se rok za godišnju prijavu poreza: Evo tko mora ispuniti to, kazne su rigorozne!

Bliži se rok za godišnju prijavu poreza. Riječ je o poreznim obveznicima koji su u poreznom razdoblju ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti, uključujući obrt, slobodna zanimanja, poljoprivredu, šumarstvo i proizvodnju električne energije, te obveznici koji su rezidenti i ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi, piše Porezna.

Porezni obveznici koji imaju tu obavezu moraju to učiniti najkasnije do ponedjeljka 2. ožujka 2026.

Fizičke osobe na koje se primjenjuje poseban postupak za ostvarivanje prava na poreznu olakšicu temeljem godina života, nemaju obvezu podnošenja Obrasca ZPP-DOH jer Porezna uprava već raspolaže podacima o njihovim godinama rođenja. Međutim, ukoliko žele ostvariti pravo na druge porezne olakšice, poput onih za darovanje, doprinose za zdravstveno osiguranje ili uvećanje osobnog odbitka, obvezni su do kraja veljače tekuće godine za prethodnu podnijeti Obrazac ZPP-DOH kako bi ostvarili ta prava, navode iz Porezne uprave.

Porezni obveznici također mogu podnijeti Obrazac ZPP-DOH kako bi iskoristili porezne olakšice koje zahtijevaju dostavu podataka koji nisu upisani u poreznoj kartici, poput umanjenja dohotka zbog uzdržavanih članova obitelji, invalidnosti, prebivališta na potpomognutom području ili plaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, navode iz Porezne uprave.

Oni koji su obvezni prijaviti porez, a to ne učine, mogu biti kažnjeni s kaznama od 60 do 3.980 eura, a kazne za pravne osobe kreću se od 660 do 39.810 eura.