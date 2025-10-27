Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'

Aleš je moj brat, moj prijatelj, prijatelj već 25 godina. Radio je sa mnom 23 godine. Bio je vođa svih mojih lokala, moja desna ruka. Apsolutno sve. On je bio on, ja sam bio ja. On je bio jin, a ja jang, u suzama nam je ispričao Primož, direktor kafića Marof, u kojem je ubijeni Aleš Šutar (48) radio.

Aleš je tragično izgubio život u subotu oko dva sata kad ga je sin pozvao u pomoć. Preminuo je nakon što je zadobio udarac u bradu ispred noćnoga kluba LokalPatriot u Rozmanovoj ulici u Novome Mestu. Došao je po sina, kojeg je ranije iste večeri počela maltretirati skupina Roma. Prijetili su mu, a on je pozvao oca da dođe po njega. Čekao ga je ispred kluba.

Bilo je oko 2.30 sati. Inače poznati lokalni ugostitelj odmah je stigao do kluba kako bi zaštitio sina, no jedan od napadača udario ga je u glavu, nakon čega je pao. Zadobio je kobne ozljede, unutarnje krvarenje i prijelom vratnoga kralješka. Liječnici ga nisu mogli spasiti te je preminuo.

Tuga je obuzela cijeli grad, a građani su odmah krenuli paliti lampaše i opraštati se od omiljenog ugostitelja i sumještanina.

- Uvijek si mi bio najveća podrška, moj uzor i najbolji prijatelj. Bili smo u kontaktu svaki dan. Ako se nismo vidjeli, čuli smo se. Uvijek sam te zvao jer si znao slušati i savjetovati. Mnogo mi nedostaješ, brate moj. Iza tebe je ostala ogromna praznina i bol jer te nema i zato što se ovo nikad ne bi smjelo dogoditi - oprostio se od Aleša njegov brat Janez na Facebooku. Objavio je i njihovu zajedničku fotografiju s Triglava.

Lijepe riječi o Alešu rekli su nam svi koje smo sreli. Bio je omiljen, dobar i uvijek spreman pomoći.

- Poznavala sam ga. Bio je vrlo dobar čovjek. Uvijek je pomagao. Bila sam s njim pola sata prije nego što se to dogodilo. U šoku sam - rekla nam je uplakana djevojka koja je radila s Alešom te je došla zapaliti lampaš ispred noćnoga kluba.

Ispred kluba stoji i natpis "Aleš može biti bilo tko od nas".

- U njemu nema ni traga zloći, ni lošeg načina, ni lošeg čovjeka. Nisi mogao čuti da kaže išta loše. Zato je bio toliko dugo uz mene. Ja često rješavam stvari na svoj način, a on ih rješava onako kako bi trebalo, ljudski. Nažalost, bio je toliko dobar da je nekad zbog toga i ispaštao. Takav je bio. Obiteljski čovjek, prijateljski, topao. Ima dvoje djece. Sina od 18 i kćer od 16 godina - rekao nam je Primož.

Otkrio nam je da Aleš nikad nije tražio ništa od sugrađana. O njemu nitko ne može reći lošu riječ.

- Prvo bi pomogao, tek bi onda pitao zašto i može li. Teško mi je, baš vrlo teško - dodao je.

Netom prije ubojstva bili su zajedno.

- Zajedno smo bili do negdje oko 23.15. Bili smo u drugom kafiću. Tamo smo imali malo slavlje jer je jedan od naših kolega odlazio na drugi posao. Aleš je bio tamo, pozdravio se i dobio poziv od sina da imaju neki problem u centru grada. Kao svaki roditelj, kao svaki otac ili majka, odmah je krenuo. Nažalost, nije stigao nazvati nikoga. Samo je odjurio tamo, odmah. Znate kako je kad vas sin zove i kaže da ima problem. Ne razmišljate, samo krenete. Tako je i on. Oni su jedini pravi problem u našem gradu. Udario ga je. Ne znam točno kako, možda s leđa, možda iz prikrajka. No siguran sam da je to bio skriven udarac, iznenada. Kad to ne očekuješ, tijelo ti drukčije reagira. Pao je odmah na pod - opisao nam je kako je došlo do napada.

Najviše ga je pogodilo to što su nadležne službe i hitna pomoć sporo reagirali.

- Nije mu pružena nikakva pomoć, nikakva stručna pomoć. Hitna je kasnila, stigli su tek nakon 14 ili više minuta. Zamislite, ja pješke mogu doći do hitne za isto toliko. Sve što se najgore moglo dogoditi, dogodilo se tog dana, tog trenutka. Nažalost, čovjeka više nema. Ništa ga ne može vratiti. Puno je emocija, puno bol - rekao nam je Primož.

Objasnio je kako je sad najvažnije da se svi u gradu pokušaju smiriti. Da ne dođe do stvarnih sukoba, ali i da se ipak nešto poduzme.

- Izbori su za pet mjeseci, pa će možda, radi političkih poena, napokon nešto i učiniti. To je jedina nada. Sve ostalo ide svake godine na lošije. Sve je to povezano s drogom i kriminalom - naveo je.

Da je hitna pomoć stigla kasno, potvrdila nam je i uplakana djevojka koja je s Alešom radila.

- I kad su došli, reanimirali su ga možda deset minuta, nisu ga ni na bok stavili - govori.

Otkriva nam da su bili zajedno do pola sata prije ovog događaja.

- Bio je super tip, zaista nemam ništa loše reći, svakome je htio pomoći. Koliko sam shvatila, oni su ga čekali tu ispred kluba. Čim je izašao iz auta, odmah su ga bez riječi napali, ništa nije stigao reći ni učiniti. Strašno, mi smo svi u šoku i potreseni - dodala je.

Ističe da problemi s romskom zajednicom kraj Novog Mesta traju već godinama.

- Uvijek su bili neki problemi, znali su nas tući... Ali se o tome ne govori, kao da je to normalno - kaže ona i dodaje da iz straha ni ne izlaze sami navečer.

- U klubu je bio samo jedan zaštitar, on nije ništa učinio. Kad su ga pitali zašto ih je pustio u klub, rekao je da su imali karte. Policija je došla dva sata ranije jer su tukli jednog drugog dečka ispred kluba, samo su im dali kazne i otišli. Zašto ih nisu priveli? Da su ih priveli, ovo se ne bi dogodilo - kroz suze govori Alešova prijateljica.

Rom Sabrijan Jurkovič (21) jedan je od osumnjičenih za ubojstvo Aleša Šutara. Slovenski mediji pišu da je od prije poznat policiji. Neslužbeno, vjeruje se da je on jedini napao muškarca, iako policija istražuje i mogućnost da je još netko bio umiješan u napad. Iako kao punoljetan nema kaznenu evidenciju, uhićeni mladić u maloljetničkoj je dobi evidentiran zbog imovinskih kaznenih djela i dvaju nasilnih napada, među kojima je i seksualni napad na dijete mlađe od 15 godina. U ponedjeljak oko podne doveli su ga na Okružni sud u Novome Mestu kako bi odlučili o njegovu pritvaranju.

Foto: Facebook

Oglasili su se i iz romske zajednice iz drugoga grada te osudili napad.

- Prije svega želim izraziti duboku sućut obitelji, prijateljima i poznanicima nedavno preminuloga gospodina Aleša Šutara. U ime romske zajednice savinjsko-šaleške regije izražavamo iskrenu sućut i žaljenje zbog ovoga gubitka. Ovom tužnom prilikom želim naglasiti: kao romska zajednica u našim prostorima osuđujemo svako neprimjereno ponašanje koje su počinili pojedinci također unutar naše grupe. Svjesni smo da takvi postupci narušavaju ugled zajednice i smanjuju međusobno povjerenje. Smatramo da je moguće spriječiti da se slična ponašanja ponavljaju u budućnosti, najviše radi romske zajednice - napisali su.