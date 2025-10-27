Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!

Istražni sudac odredio je pritvor 21-godišnjem Sabrijanu Jurkoviču, pripadniku romske zajednice, osumnjičenom za nanošenje osobito teških tjelesnih ozljeda sa smrtnim ishodom, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, prenose mediji Dnevnik.si i Siol.net. Riječ je o nasilnom incidentu koji se dogodio u nedjelju oko 2.30 sati u Novom Mestu, kada je grupa mladića napala 48-godišnjeg muškarca, koji je kasnije preminuo od zadobivenih ozljeda.

Prema pisanju slovenskih medija, do sukoba je došlo nakon što je jedan mladić ispred kluba LokalPatriot pozvao oca i rekao mu da mu prijeti grupa muškaraca. Otac, poznati ugostiteljski radnik iz Novog Mesta, odmah je stigao na mjesto događaja, gdje je napadnut i teško pretučen. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i pokušajima reanimacije, muškarac je naknadno preminuo.

Sudac je u odluci o pritvoru naveo da se osumnjičeni branio i nije priznao krivnju. Policija je nakon incidenta pokrenula opsežnu kriminalističku istragu te u kratkom roku identificirala i uhitila Jurkoviča. Istraga i pregled snimki s nadzornih kamera i dalje traju.

Sabrijan Jurkovič, podrijetlom iz općine Šentjernej, suočava se s optužbom za nanošenje osobito teških tjelesnih ozljeda sa smrtnom posljedicom, kaznenim djelom za koje je predviđena zatvorska kazna od pet do petnaest godina. Policija zasad smatra da je u napadu sudjelovao samo jedan počinitelj, ali ne isključuje mogućnost novih uhićenja ako se utvrdi umiješanost drugih osoba.

Slovenski mediji navode da je osumnjičeni već ranije bio poznat policiji. Kao maloljetnik bio je okrivljen za više imovinskih kaznenih djela te dva kaznena djela s elementima nasilja, uključujući i spolni napad na osobu mlađu od 15 godina.

Premijer najavio radiklane mjere...

Tragični događaj izazvao je val šoka i ogorčenja u Novom Mestu i širom zemlje. Uslijed političkih pritisaka, ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar i ministrica pravosuđa Andreja Katič podnijeli su ostavke, dok oporba poziva na ostavku cijele vlade. Premijer Robert Golob najavio je donošenje „radikalnih mjera“ koje će biti predstavljene na izvanrednoj sjednici općinskog vijeća Novog Mesta u utorak.

Iz Policijske uprave Novo Mesto poručili su da su na terenu dodatne policijske snage koje osiguravaju javni red i mir te nastoje umiriti zabrinute građane.

„Svjesni smo zabrinutosti stanovnika, stoga ćemo svim raspoloživim mjerama, u suradnji s lokalnom zajednicom, osigurati sigurno okruženje i smiriti situaciju. Policija će i u narednim danima zadržati pojačanu prisutnost te dosljedno poduzimati mjere protiv svakog oblika nasilja ili nezakonitog ponašanja“, navodi se u priopćenju PU Novo Mesto.