Blokada američke savezne uprave najduža je u povijesti SAD-a, ušavši u srijedu u svoj 36. dan, budući da Kongres i dalje nema odobren savezni proračun
Blokada američke savezne uprave najduža u povijesti
Ranije je najduža blokada u povijesti SAD-a bila tijekom prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa, zbog čega su mnoge savezne operacije zaustavljene više od pet tjedana krajem 2018. i početkom 2019. godine. Koliko će dugo ovaj prekid rada savezne uprave trajati ovisi o tome mogu li dvije strane postići dogovor.
Očekuje se da će Senat u srijedu održati nove krugove glasovanja, dok sastajanje Zastupničkog, drugog doma Kongresa, nije planirano za ovaj tjedan, iako bi se mogao sastati s obzirom na okolnosti.
Zbog blokade savezne su vlasti bez sredstava za svakodnevni rad i plaće.
Savezna potrošnja je praktički prekinuta, što je ugrozilo rad mnogih agencija i ureda.
Izuzete su samo one agencije koje se smatraju neophodnima.
To postaje sve uočljivije u svakodnevnom životu SAD-a.
Mnogi savezni službenici nisu primili plaće od listopada. U nekim su zračnim lukama dugi redovi jer se check-in ne odvija uobičajeno. Zbog manjka kontrolora leta koji su potražili druge poslove svakodnevno se otkazuju brojni letovi.
Oni koji ovise o pomoći u hrani trenutačno na nju moraju čekati dulje. Institucije koje se ne smatraju ključnima morale su se zatvoriti ili poslati svoje zaposlenike na prisilni dopust.
Američki Kongres trebao se dogovoriti o novom saveznom proračunu do kraja rujna, međutim nacrt prijelaznog proračuna koji je predložila Trumpova Republikanska stranka nije dobio potrebnu većinu.
Prijedlog demokrata prethodno je odbijen.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+