Blokada američke savezne uprave najduža u povijesti

Blokada američke savezne uprave najduža je u povijesti SAD-a, ušavši u srijedu u svoj 36. dan, budući da Kongres i dalje nema odobren savezni proračun

Ranije je najduža blokada u povijesti SAD-a bila tijekom prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa, zbog čega su mnoge savezne operacije zaustavljene više od pet tjedana krajem 2018. i početkom 2019. godine. Koliko će dugo ovaj prekid rada savezne uprave trajati ovisi o tome mogu li dvije strane postići dogovor.

Očekuje se da će Senat u srijedu održati nove krugove glasovanja, dok sastajanje Zastupničkog, drugog doma Kongresa, nije planirano za ovaj tjedan, iako bi se mogao sastati s obzirom na okolnosti.

Zbog blokade savezne su vlasti bez sredstava za svakodnevni rad i plaće.

Savezna potrošnja je praktički prekinuta, što je ugrozilo rad mnogih agencija i ureda.

Izuzete su samo one agencije koje se smatraju neophodnima.

To postaje sve uočljivije u svakodnevnom životu SAD-a.

Mnogi savezni službenici nisu primili plaće od listopada. U nekim su zračnim lukama dugi redovi jer se check-in ne odvija uobičajeno. Zbog manjka kontrolora leta koji su potražili druge poslove svakodnevno se otkazuju brojni letovi.

Oni koji ovise o pomoći u hrani trenutačno na nju moraju čekati dulje. Institucije koje se ne smatraju ključnima morale su se zatvoriti ili poslati svoje zaposlenike na prisilni dopust.

Američki Kongres trebao se dogovoriti o novom saveznom proračunu do kraja rujna, međutim nacrt prijelaznog proračuna koji je predložila Trumpova Republikanska stranka nije dobio potrebnu većinu.

Prijedlog demokrata prethodno je odbijen.

