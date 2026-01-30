Obavijesti

News

NIŠTA OD ULASKA I IZLASKA

Blokada kamiona na granicama Europske unije ušla u peti dan

Piše Franjo Lepan,
Blokada kamiona na granicama Europske unije ušla u peti dan
Unatoč odustajanju njihovih kolega iz Makedonije i Crne Gore na sastanku prijevoznika održanom u Beogradu donesena je odluka da vlasnici kamiona iz Srbije i BiH nastave blokadu graničnih prijelaz sa EU i dalje.

Prosvjed prijevoznika iz BiH i Srbije koji kamionima blokiraju ulazak i izlazak na prostor EU ušao je u peti dan. Od daljnjeg prosvjeda odustali su vlasnici kamiona iz Sjeverne Makedonije i Crne gore jer je EU najavila neke promjene koje će ići na ruku profesionalnim vozačima izvan Scengenskog prostora. Europska komisija usvojila je u četvrtak viznu strategiju u čijem okviru će vozači kamiona biti prepoznati kao posebna kategorija, što će biti polazna osnova za buduće rješavanje dugogodišnjeg problema i vozača iz BiH, kojima trenutni režim ne omogućava da u prostoru Schengena borave duže od 90 dana. Unatoč odustajanju njihovih kolega iz Makedonije i Crne Gore na sastanku prijevoznika održanom u Beogradu donesena je odluka da vlasnici kamiona iz Srbije i BiH nastave blokadu graničnih prijelaz sa EU i dalje.

Kako je u četvrtak naveo Zijad Šarić, član Uprave Konzorcija "Logistika", prijevoznici iz BiH traže hitan sastanak s premijerima RS-a i Federacije BiH, Savom Minićem i Nerminom Nikšićem, kao i s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, kako bi se pronašlo konkretno i hitno rješenje za probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu.

FOTO 75.000 kamiona stalo točno u podne: Počela velika blokada granica prema EU

Početkom veljače, točnije treće veljače biće održan sastanak ministara zemalja Zapadnog Balkana sa predstavnicima Europske komisije, povodom ozbiljnih poremećaja u protoku robe i funkcioniranju međunarodnog prijevoza, izazvanih blokadama graničnih prelaza prema Europskoj uniji.

Ovo je najavio šef Delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreca, koji je o tome informirao predsjedavajuću Savjeta ministara BiH Borjanu Krišto.

Kako je priopćeno iz Savjeta ministara, Soreca je Krišto upoznao i sa novom viznom strategijom Europske komisije, kojom su profesionalni vozači kamiona prvi put prepoznati kao posebna kategorija.

