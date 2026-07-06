Boban: Bulj vodi promašenu politiku i skreće pozornost s neznanja upravljanja Sinjom

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban odbacio je zahtjev sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Mosta Mire Bulja da se obustavi Uredba o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada, poručivši mu da vodi promašenu politiku i skreće pozornost s nesposobnosti upravljanja Sinjom. "Zakoni i uredbe moraju vrijediti jednako za sve, a Miri Bulju poručujemo kako su njegovi performansi providna politika koja skreće pozornost s nesposobnosti i neznanja u upravljanju tako značajnim gradom kao što je Sinj, koji značajno zaostaje u razvoju u odnosu na ostale gradove i općine," priopćio je Boban u ponedjeljak nakon Buljeve konferencije za novinare u Splitu ispred sjedišta Splitsko-dalmatinske županije.

Po Bobanovim riječima, Bulj je propuštao donositi odluke na vrijeme, a sada se našao pred zidom kako bi to objasnio narodu. Istaknuo je i kako je Bulj godinama gradio politički imidž na obećanjima da neće povećavati komunalna davanja i da će sve probleme riješiti bez donošenja teških, ali odgovornih odluka. Svjesno je prolongirao odluku, a danas, kada su posljedice takve promašene politike došle na naplatu, umjesto da građanima objasni kako će riješiti nastalu situaciju, traži od države da ukine uredbu koja vrijedi jednako za sve gradove i općine, rekao je Boban.

Bulj je na konferenciji za novinare pozvao predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da obustavi Uredbu o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada jer se njome, kako je rekao, kažnjavaju komunalna poduzeća i lokalne samouprave.

Boban smatra kako Bulj pokušava skrenuti pozornost s aktualnih problema za koje građanima Sinja duguje odgovore. Od pitanja realizacije projekata, uključujući upis djece u dječje vrtiće, do ukupnog upravljanja gradom – o tome Miro Bulj ništa ne govori, jer je lakše proizvesti medijsku predstavu nego objasniti rezultate vlastitog mandata, ustvrdio je.

"Najlakše je doći u Split, vikati pred kamerama i prozivati druge. Puno je teže odgovorno voditi grad, donositi odluke na vrijeme i preuzeti odgovornost za njihove posljedice. Istine radi, jedina infrastrukturna i razvojna ulaganja u grad Sinj jesu ulaganja Splitsko-dalmatinske županije i Vlade Republike Hrvatske," ističe Boban. Po njegovom tumačenju, Buljeva galama, ultimatumi i politički performansi možda donose naslovnice, ali ne rješavaju nijedan problem.

Da snose odgovornost zbog nerješavanja problema koji se odnose na odlaganje otpada Bulj je danas optužio župana Bobana i splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu. Rekao je da je Uredba o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada, kojom se sada traži naknada 400.000 eura od komunalne tvrtke Čistoća Cetinske krajine, donesena prije dvije godine i da je licemjerno skrivena te da on nije ništa znao niti je o njoj raspravljano u Saboru.Ne bude li ta uredba obustavljena do kraj ovog ili početka idućeg tjedna, najavio je da će dovesti smeće ispred vrata župana Bobana i ispred Fonda za zaštitu okoliša.