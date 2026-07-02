Bulj: Naši vojnici neće ginuti za tuđe interese. Je li to u skladu s našim načelima iz rata?!

Uoči rasprave o izvješću o obrani za 2025. godinu, Miro Bulj (Most) u četvrtak se usprotivio sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Francuskoj zbog izjava zapovjednika francuskih oružanih snaga, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozvao je na odgovornost i ne širenje panike.

Bulj je upitao potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića hoće li dopustiti da hrvatski vojnici i časnici salutiraju zapovjedniku francuskih oružanih snaga Fabienu Mandonu, koji je, podsjetio je, izjavio da djeca u Francuskoj i Europi moraju biti spremna ginuti protiv Rusije.

"Je li to u skladu s načelima naše borbe u Domovinskom ratu i demokratskog odlučivanja? Nećemo dozvoliti da hrvatski vojnik gine za tuđe interese", poručio je Mostov zastupnik tražeći stanku prije rasprave o godišnjem Izvješću o obrani te odlukama o povlačenju hrvatskih vojnika iz misija u Iraku i Libanonu, a u kontekstu sukoba državnog vrha oko slanja pripadnika Oružanih snaga na mimohod u Pariz.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ponovio je kako se ne radi ni o kakvom sudjelovanju u ratu, već isključivo o protokolarno-ceremonijalnom događaju u Parizu.

"Raspravljamo o nečemu što se ne događa. Naši vojnici neće ratovati za interese drugih, ta tema ne postoji. Ovdje se radi o protokolarno-ceremonijalnom događaju koji nije povezan sa sudjelovanjem bilo kojeg vojnika u ratu“, rekao je Jandroković.

HDZ-ovi zastupnici su optužili Most za iznošenje laži i obmanjivanje javnosti.

Šašlin (HDZ) Bulju: Sramite ste, obmanjujete javnost i branitelje

"Možete se sramiti kao hrvatski branitelj jer obmanjujete javnost i branitelje. Branitelji nikad nisu lagali svom narodu, a vi iznosite čiste laži", poručio je Bulju Stipan Šašlin (HDZ).

I Mostov Zvonimir Troskot stava je da naši vojnici nemaju što raditi na događaju pred Mandonom, a Jandroković uzvratio kako se u brojnim europskim zemljama, posebno u baltičkim i skandinavskim, govori o mogućnosti sukoba s Rusijom jer je to, istaknuo je, potencijalno moguća stvar, ali da to ne znači da bismo trebali prekinuti kontakte s njima.

Apelirao je na Bulja i ostale zastupnike da ne šire paniku i ne zbunjuju ljude. Sve zemlje članice EU, pa i one koje nisu članice, će sudjelovati na tom mimohodu, dodao je.

"Neka sve budu, neka bude i Srbija, a mi nećemo, mi smo pametniji od drugih. Ljudi, molim vas, ovo je preozbiljna tema da bismo tako nonšalantno manipulirali informacijama“, kazao je.

Ivica Kukavica (DP) ocijenio je kako je sigurnosna situacija danas bitno drukčija nego ranije, stoga pozdravlja povećana ulaganja u obranu u Hrvatskoj, a posebno ponovno uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja.

Ulaganje u obranu je ulaganje u sigurnost države, zaštitu suvereniteta i očuvanje mira, ustvrdio je Kukavica.

Nezavisni zastupnik Nino Raspudić pita kako će Vlada osigurati fiskalnu održivost rasta izdvajanja na pet posto BDP-a za obranu te kolike će koristi od toga imati hrvatska vojna industrija. Kao jedan od najvažnijih problema, između ostalog, izdvojio je i "dramatičan slom" kadrovske strukture Oružanih snaga, upozorivši da su u četiri godine, prema podacima iz izvješća, ostali bez 1200 pripadnika.