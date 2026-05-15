SPLITSKA AFERA

Bojan Ivošević i Srđan Marinić optuženi za neovlašteni pristup sustavu Grada Splita

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Split: Bojan Ivošević održao je konferenciju za medije | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Tereti ih se da su od lipnja do listopada prošle godine, koristeći Ivoševićeve korisničke podatke, pristupali sustavu e-GOP te pregledali ukupno 632 dokumenta. DORH traži uvjetnu kaznu

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv bivšeg zamjenika gradonačelnika Splita Bojana Ivoševića i gradskog vijećnika Srđana Marinića zbog sumnje na neovlašteni pristup računalnom sustavu, doznaje Dalmatinski portal.

Tereti ih se da su od lipnja do listopada prošle godine, koristeći Ivoševićeve korisničke podatke, pristupali sustavu e-GOP te pregledali ukupno 632 dokumenta, iako, prema navodima optužnice, za to više nisu imali ovlasti. Nakon prestanka obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnika, Ivošević je, kako se navodi, izgubio pravo pristupa sustavu koji je dostupan isključivo ovlaštenim službenicima gradske uprave.

Državno odvjetništvo predložilo je uvjetnu kaznu od osam mjeseci zatvora s rokom kušnje od dvije godine.

I Ivošević i Marinić odbacuju optužbe. Ivošević tvrdi da kao gradski vijećnik ima pravo na uvid u dokumente te da se ne radi o neovlaštenom pristupu, već o korištenju informacija u okviru njegovog političkog djelovanja. Također je poručio kako cijeli slučaj smatra politički motiviranim.

Prema njegovim navodima, pristup dokumentima bio je povezan s provjerama vezanim uz bespravnu gradnju na Marjanu, a dio pristupa, kako tvrdi, odvijao se i preko računala Srđana Marinića, na njegov zahtjev.

Marinić je također odbacio krivnju te naveo kako je Ivoševića zamolio za pomoć oko pristupa dokumentima vezanim uz zaštitu Marjana i sprječavanje bespravne gradnje.

U optužnici se, međutim, navodi kako je sustavu pristupano i u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima, što, prema stavu tužiteljstva, ne odgovara uobičajenom načinu službenog uvida u dokumentaciju.

