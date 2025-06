Bojkot gradonačelnika! Nije konstituirano Gradsko vijeće Đakova, stiglo tek 9 vijećnika

Gradsko vijeće Đakova nije konstituirano s obzirom na to da se od 19 vijećnika sjednici odazvalo njih devet pa je pročelnik Ureda gradonačelnika Miroslav Klepo najavio kako će nova konstituirajuća sjednica biti sazvana u roku od 30 dana.

Sjednici se odazvalo svih osmero vijećnika HDZ-a te jedini vijećnik HSP-a.

HDZ, iz čijih redova je gradonačelnik, ima osam vijećnika, koalicija Zajedno za Đakovo šest, nezavisna lista Ivana Mihalja dva, lista Josipa Rakušića (nez.) i SDP-a dva, dok HSP ima jednog vijećnika.

Gradonačelnik Marin Mandarić u izjavi novinarima pozvao je desetero vijećnika koji se nisu odazvali prvoj sjednici, da se uozbilje.

"Svi smo dobili mandat i obavezu naših sugrađana na izborima - i ja kao gradonačelnik i gradski vijećnici, da radimo svoj javni posao i dužnost. Krajnje je neozbiljno ne odazvati se na prvu, konstituirajuću sjednicu. Čin je to i potcjenjivanja svih preko 10.000 glasača koji su u dva navrata izlazili na birališta u Gradu Đakovu", rekao je Mandarić koji je na treću gradonačelničku dužnost stupio 10. lipnja.

Gradsko vijeće je, ističe, mjesto na kojem se vodi gradska politika, a ne ulicama.

"Grad ide dalje, ali gradonačelnik bez Gradskog vijeća ga ne može voditi. Za velike, prave stvari i odluke treba suradnja stoga je najbitnije da se konstituira GV, da se složi većina", poručio je.

Podsjetio je i kako nitko na izborima nije ostvario samostalnu pobjedu pa je, ističe, normalno da se netko s nekim mora dogovoriti, za dobrobit građana.

"Nedopustivo je da se zavlačimo mjesecima. Ako treba, mi smo spremni i na kranju konzekvencu, a to su ponovni izbori za Gradsko vijeće, no moramo biti svjesni da time gubimo minimalno 6 mjeseci. Za Grad Đakovo nema projekata, razvoja, rebalansa gradskog proračuna za povećane potrebe za sport, nema upisa u vrtić u jesenskom roku", nabrajao je upitavši one koji nisu došli jesu li spremni na tu razinu odgovornosti.