Drama na bazenima u Đakovu: 'Stup mi je skoro odrezao noge'

Sin i ja godinama tu dolazimo jer je stvarno prelijepo, a i cijene su pristojne. Između stepenica oko tih bazena nalazi se jedan prolaz i ja sam rekao sinu: "Ajde da ne sjednemo baš na taj prolaz, nego ćemo se smjestiti malo poviše". I to nas je spasilo. Kasnije je stup pao točno na to mjesto kraj prolaza koje smo izbjegli. Da sam bio tamo, odsjeklo bi mi noge. Ni ovako nisam sretan jer je stup pao tik do mojih nogu. Sin mi je, nasreću, tad bio malo dalje, rekao je Danijel Vukosavljević, koji nam se sam javio kako bi ispričao dojmove o nemilom nedjeljnom događaju, ali i općenitom stanju na bazenima u Đakovu na koje godinama dolazi.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Podsjetimo, u nedjelju se na đakovačkim gradskim bazenima u kasnim poslijepodnevnim satima srušio rasvjetni stup. Iako je bilo puno posjetitelja, nasreću, stup je sve promašio. Ubrzo su stigli radnici i odnijeli ga. Direktor komunalne tvrtke Univerzal Đakovo, Stjepan Ripić, rekao je da su radnici tog jutra primijetili da je nestabilan, da su ga zaštitili i da u njemu nije bilo struje. Rekao je i da ga je jednostavno nagrizao zub vremena te da se popodne srušio. Međutim, naš čitatelj tvrdi da stup nije bio zaštićen kad je sa sinom došao na bazene.

- Apsolutno ni s čim taj stup nije bio zaštićen, to vam garantiram. Ja se i sad tresem od svega, kad pomislim da sam mogao ostati invalid. A najgore mi je to što iako su svi vidjeli da sam ja bio najbliže tom stupu i da se srušio tik pored mene, nitko od zaposlenika me nije došao pitati jesam li dobro. Na kraju sam pitao jednog od zaposlenika što bi se dogodilo da sam stradao i tko bi za to bio odgovoran, a on je rekao: 'Ne znam, valjda mi' - ogorčen je čitatelj. Dodaje da je i dečkima koji tamo paze na red morao reći neka očiste jer je sve bilo puno stakla, a nikome nije palo na pamet to srediti.

Foto: snimio čitatelj 24sata

- Općenito, tamo vlada veliki kaos i volio bih kad bi inspekcija malo provjerila što se tamo događa. Primjerice, za vikend je bilo neopisivo puno ljudi, a u restoranu su radile samo dvije kuharice. One su doslovno skapavale. S njima je bila i jedna mlada djevojka kao pripomoć te je plakala od muke jer nije mogla pratiti taj tempo - kaže čitatelj.

Naglašava da su rasvjetni stupovi postavljeni duž cijelog bazena i da ih navečer pale te da i tad ima plivača koji vježbaju.

- Zamislite da se neki od tih stupova srušio u bazen navečer dok je bio upaljen. Svi bi poginuli - kaže čitatelj.

Dodaje kako je riječ o stupovima koji nisu betonirani u tlo, već samo pričvršćeni vijcima.

- Tamo je stalno sve mokro, a i klor očito radi svoje te su se vijci olabavili. Svakako je netko na to trebao računati i voditi brigu o tome - rekao je Danijel.

Kontaktirali smo i tvrtku Univerzal kako bismo provjerili što su poduzeli po pitanju cijelog slučaja.

- Rasvjetni stup koji se srušio u nedjelju smo, kao što znate, uklonili već to popodne. Napravili smo tad i prvi pregled te utvrdili da ne postoji sigurnosni rizik pa bazeni, stoga, mogu slobodno dalje nastaviti s radom. Trenutačno vršimo pregled svih ostalih rasvjetnih stupova koje imamo. Nakon što utvrdimo sve okolnosti koji su dovele do ove nezgode, poslat ćemo priopćenje - poručili su iz Univerzala.