Stjepan Božić u Kaznionice u Lepoglavi i Glini dovozi poznate sportaše, glumce, pjevače, a ove godine na zagrebačkom Bundeku suorganizira utrku na kojoj trče i zatvorenici
TRČE PROTIV PREDRASUDA PLUS+
Boksač Stjepan Božić o svojem radu u Kaznionicama : 'I bivši osuđenici zaslužuju priliku...'
Čitanje članka: 3 min
Ne znam, možda sam neizlječivi optimist, ali moje mišljenje je da svakom čovjeku treba dati priliku. Na kraju krajeva, tko smo mi da sudimo, smatra boksač Stjepan Božić, nekadašnji svjetski prvak u supersrednjoj kategoriji, koji već 20 godina organizira motivacijska predavanja za zatvorenike.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku