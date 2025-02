Bolnica u Čakovcu: 'Uvjeti kirurga su upakirana ucjena...'

Iz Županijske bolnice u Čakovcu u petak su u priopćenju ustvrdili da jedan od osmero kirurga koji su dali otkaz više ne inzistira na smjeni ravnatelja, nego je spreman na povratak na radno mjesto, ali uz uvjete koji, kako navode, "ostavljaju dojam fino upakirane ucjene".

"Tvrdi da je spreman na kompromis, a zapravo ne odustaje od zahtjeva za smjenama svih voditelja i pročelnika u bolnici, što stvara prividnu želju za dogovorom, dok se u stvarnosti njegovi zahtjevi nisu značajno izmijenili", stoji u priopćenju iz čakovečke bolnice.

Prvi zahtjev bio je smjena pročelnika Kirurgije dr. Roberta Grudića i tome je udovoljeno, a nakon toga dr. Zvonimir Magaš i drugi kirurzi su imali nove zahtjeve, i kada je i tim zahtjevima udovoljeno, desetorica njih došla su s listom punim novih zahtjeva, tvrde iz uprave.

"'Sustav je u potpunom rasulu, i kao što je dr. Magaš već spomenuo, ne možemo se dalje kretati bez smjene trenutne uprave' - ove riječi nisu samo pokušaj diskreditacije ravnatelja Nikole Hrena, već su implicirale negativnu sliku o cijelom sustavu bolnice i o svim zaposlenicima, uključujući liječnike, medicinske sestre i drugo osoblje", ocijenili su iz ŽBČ u priopćenju.

Napomenuli su i da nije točna tvrdnja da je dr. Robert Grudić i dalje direktor Poliklinike Zdravlje te dodali da je on do 31. prosinca obnašao funkciju direktora, no Odlukom Skupštine društva razriješen je, i od tog datuma više ne obavlja funkciju u Poliklinici Zdravlje.

Iz čakovečke bolnice također kažu da nije točno prikazan angažman dr. Gorana Kozjaka koji u Poliklinici Lumbalis radi svega četiri sata tjedno, i to u svoje privatno vrijeme, te dodaju da taj angažman nije u sukobu s njegovim osnovnim profesionalnim obvezama.

Pritom su naveli da je dr. Kozjak tijekom 2024. imao "daleko najveći broj obrađenih pacijenata u cijeloj kirurškoj službi, čak 4.914 pacijenata", drugi je dr. Grudić, koji je obradio 2.961 pacijenta, dok je, kako su dodali, dr. Magaš obradio ukupno 1.095 pacijenata u istom razdoblju.

U ŽBČ tvrde i da su svi pacijenti zbrinuti i da je zdravstvena skrb "ostala na visokoj razini, unatoč povremenim izazovima".