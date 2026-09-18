BOMBA IZ PENTAGONA Trump bi mogao povući desetke tisuća vojnika i opreme iz Europe

Pentagon razmatra povlačenje oko 25.000 ili više američkih vojnika iz Europe, čime bi se američka vojna prisutnost na kontinentu potencijalno smanjila za gotovo jednu trećinu, izvijestio je NBC News.

Predloženo smanjenje moglo bi biti i veće te dosegnuti i do 40.000 vojnika, izvijestio je NBC pozivajući se na sadašnje i bivše američke i zapadne dužnosnike upoznate s raspravama. Trenutačno je u Europi stacionirano oko 80.000 američkih vojnika.

Prema izvješću, nikakve konačne odluke još nisu donesene.

Njemačka, Italija i Španjolska, koje su domaćini nekih od najvećih američkih vojnih kontingenata u Europi, među zemljama su koje bi mogle biti pogođene ovom odlukom.

Opcije koje se razmatraju dio su šestomjesečne revizije američke vojne prisutnosti u Europi koju provodi Pentagon. Očekuje se da će general Alexus Grynkewich, koji se nalazi na čelu Američkog europskog zapovjedništva i obnaša dužnost vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga za Europu (NATO), u petak dostaviti početnu analizu ministru obrane Peteu Hegsethu, izvijestio je NBC.

Očekuje se da će procjena obuhvatiti nekoliko opcija koje uključuju zrakoplovne, pomorske i kopnene snage, kao i moguće premještanje dijela američkih snaga prema istočnom krilu NATO-a.

Prema izvješću, očekuje se da će Hegseth konačnu preporuku primiti 6. studenoga, prije nego što bilo kakav prijedlog bude predstavljen predsjedniku Donaldu Trumpu.

Trumpova administracija već dugo tvrdi da bi europske zemlje trebale preuzeti veću odgovornost za svoju konvencionalnu obranu, dok bi SAD dodatne vojne resurse usmjerio na druge regije.

Moguća smanjenja izazvala su zabrinutost među pojedinim zastupnicima i europskim vladama, koje su upozorile da bi brzo povlačenje moglo utjecati na sposobnost NATO-a da odvraća Rusiju.

NBC je također izvijestio da postoje neslaganja između State Departmenta i Pentagona oko procesa revizije.

Državni tajnik Marco Rubio navodno je intervenirao u lipnju nakon što se Pentagon pripremao izvijestiti ministre obrane članica NATO-a o potencijalnim smanjenjima velikih razmjera.

Izvješće dolazi u trenutku kada su senatori odvojeno pozvali Rubija da osigura potpunu uključenost State Departmenta i američkih diplomata u reviziju rasporeda vojnih snaga.