Bombardirali školu u Iranu

U zračnom napadu u središnjem Iranu uništena je školska zgrada, izvijestili su u ponedjeljak iranski mediji. Napad se dogodio u malom gradu Homejnu, izvijestila je iranska novinska agencija Mehr, pozivajući se na guvernera pokrajine Markazi. Nema poginulih, no oštećeno je nekoliko kuća u blizini. Fotografije nekoliko iranskih medija pokazuju potpuno uništenu glavnu zgradu iza ulaza u srednju školu. U početku nije bilo jasno koje su zračne snage odgovorne za bombardiranje.

Guverner Markazija spomenuo je napad "cionističko-američkog režima". U ostalim napadima u pokrajini navodno je ubijeno pet osoba. U izvještajima koji prate rat iz inozemstva spominju se napadi u Homejnu koji su se dogodili u nedjelju.

I poznati internetski aktivist po imenu Vahid izvijestio je o incidentu. Pozvao se na lokalne stanovnike koji su rekli da je ondje bombardirana raketna baza Korpusa islamske revolucionarne garde.

Od početka rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana prije više od dva tjedna u Iranu je uništena ili je oštećena više od 21.000 civilnih objekata. Podaci su to Crvenog polumjeseca.

Napadnuto je ukupno 69 škola, rekao je u četvrtak voditelj Društva Crvenog polumjeseca, Pirhossein Kolivand.