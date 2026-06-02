Cijelu njihovu akciju poput realityja snimile su ili nadzorne kamere ili naši čitatelji, i četvorka se ubrzo našla u rukama policajaca. Kažu upućeniji da su pogledali previše akcijskih filmova, no teško je to zamisliti
KOMENTIRA BORIS RAŠETA PLUS+
Bonnie i Clyde s Temua šokirali i kriminalce svojom akcijom
Bonnie i Clyde s Temua. Zafrkavaju se tako ljudi s bandom ucjenjivača iz Velike Gorice. Možda i nije posve točna ta konstatacija, jer... ok, Bonnie je tu, no Clydeova je nešto više, trojica ukupno, da budemo točni. Pokušaj reketarenja poduzetnika, palež automobila i zgrada u plamenu svakako nije za zafrkanciju, no nema tko nije ostao u šoku nakon sulude akcije 23-godišnjakinje i njezinih pomagača od 19 do 23 godine. Kažu opet neki komentatori, kakva država, takav kriminal. I nisu daleko od istine, pa Vinko Grgić koji je dvaput uhićivan, pa je opet postao gradonačelnik Nove Gradiške. A što drugo nego su klinci očito pomislili da je u ovoj državi sve moguće.
