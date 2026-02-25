Boris Miletić: 'Ne razmišljam o ulasku u neovisnu platformu. Usmjeren sam na razvoj Istre'

Istarski župan Boris Miletić izjavio je u srijedu kako nije vodio nikakve konkretne razgovore o eventualnom ulasku u neku buduću neovisnu centrističko-liberalnu platformu, koja bi izašla na slijedeće parlamentarne izbore.

"Držim da je za Hrvatsku i političko okruženje dobro imati platforme koje se vrijednosno svrstavaju u centar, koje nisu ekstreme ni s jedne strane političkog pola. Zato pozdravljam osnivanje takvih platformi, ali konkretne razgovore na tu temu nisam vodio", rekao je Miletić na konferenciji za novinare.

Poručio je kako su, dok obnaša dužnost župana, njegove aktivnosti i razmišljanja u potpunosti usmjereni na razvoj Istre, čemu posvećuje svoje vrijeme, znanje i sposobnosti. "Možebitno uključivanje u neke druge političke odnose u mom sadašnjem razmišljanju su u drugom planu", ustvrdio je Miletić.

Osvrnuvši se na incident u Srednjoj gospodarskoj školi u Bujama, gdje su nedavno prosvjedovali roditelji jer je jedan učenik u torbi nosio zračni pištolj i pritom upozorili na sve ozbiljnije sigurnosne izazove u školama, Miletić je izrazio žaljenje zbog slučaja istaknuvši da Istarska županija ima nultu stopu tolerancije na nasilje.

"Nama je sigurnost učenika, djece i mladih te zaposlenih u odgojno-obrazovnim ustanovama trajni prioritet. U konkretnom slučaju škola je postupila pravodobno i u skladu s važećim protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima te su bez odgode obaviještene nadležne institucije", naglasio je Miletić.

S obzirom da se radi o maloljetnoj osobi i da je postupanje nadležnih tijela u tijeku, u ovom trenutku ne mogu se iznositi dodatne informacije. Nastavit ćemo podupirati sve aktivnosti koje su usmjerene na očuvanju sigurnog, odgovornog i poticajnog školskog okruženja, poručio je Miletić.

U međuvremenu oglasio se i gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin, koji je također osudio svaki oblik nasilja ili ponašanja koje može ugroziti sigurnost djece.

"Sigurnost naših učenika, njihovih roditelja, školskih djelatnika i svih građana i posjetitelja Buja, za Grad Buje je apsolutni prioritet. Zato ovakve situacije shvaćamo krajnje ozbiljno i s punom odgovornošću", poručio je Vižintin.